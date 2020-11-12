BDDK raporu yayımladı: 39 milyar TL arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 39 milyar 414 milyon lira artarak 3 trilyon 696 milyar 825 milyon liraya çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 6 Kasım ile biten haftada 39 milyar 414 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 657 milyar 411 milyon liradan 3 trilyon 696 milyar 825 milyon liraya yükseldi.