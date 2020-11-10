Kovid-19 nedeniyle havacılık sektöründe 4,8 milyon kişi işini kaybedebilir

Juniac, salgın dolayısıyla sektörde zaten on binlerce kişinin işini kaybettiğini, hükümetlerin daha fazla mali destek sağlamaması durumunda muhtemelen yüzbinlerce kişinin işinden olacağına dikkati çekti

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Havacılığın ulusları birbirine bağlamada ve hayati öneme sahip kargoları taşımada önemli bir rol oynadığının altını çizen Juniac, daha da önemlisi, hükümetlerin sınırları güvenli şekilde yeniden açmak için birlikte çalışması gerektiğini kaydetti.