Dolar kaç TL oldu? BIST 100 endeksinde yükseliş sürerken, döviz kurlarında da sert düşüş yaşanıyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolar/TL 8 liranın altına geriledi. Uzmanlar ise orta ve uzun vadede dolarda zayıflama beklentisi olduğunu dile getiriyor. Peki, dolar alınır mı satılır mı? Dolar daha düşecek mi?
DOLAR KAÇ TL OLDU?
Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 7,9984'e geriledi.
DOLAR DAHA DÜŞECEK Mİ?
A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, altın ve dolar piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bal yaptığı açıklamada; Orta ve uzun vadede dolarda zayıflama hisse senedi ve altın tarafında yukarı yönlü fiyatlama beklentimizi genel olarak koruduğumuzu söyleyebilirim" dedi.
Orta ve uzun vadede altın fiyatları konusunda genel beklentinin yukarı yönlü kalmaya devam ettiğini ifade eden Bal, "Bunun temel nedeni faizlerin oldukça düşük olduğu ortamda para birimlerine olan ilginin devam edecek olması. Altın genel olarak portföylerde tercih edilen bir yatırımcı aracı. Özellikle hisse senedi piyasalarında yatırım yapan yatırımcıların burada aldıkları riskleri 'Hedge'lemek adına altın tarafında pozisyonlarını koruyabileceklerini bu tarafa ağırlık verebileceklerini değerlendiriyorum" açıklamasını yaptı.
BORSA İSTANBUL'DA TÜM ZAMANLARIN REKORU
Borsa İstanbul'da yüzde 0,55 artan BIST 100 endeksi, 1.249,87 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden güne başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, 6,87 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak, gördüğü en yüksek seviye olan 1.249,87 puana çıktı. Endeksin gördüğü en yüksek seviye rekoru en son 1.245,37 puanla 22 Ocak'ta kırılmıştı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,97 ve holding endeksi yüzde 0,72 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,89 ile orman, kağıt, basım oldu.
Dün, BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,93 artarak 1.243,00 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti.
Analistler, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın dün yaptığı konuşmada, "Makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız" ifadelerini kullanmasının ardından pay piyasalarında alımların güçlendiğini anımsatarak, özellikle banka ve ulaştırma hisselerinin uzun bir aradan sonra yeniden borsanın lokomotifi olduğunu ve böylece rekorların geldiğini söyledi.
Bugün açılış öncesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun, yurt dışı yerleşiklerle vadede TL satım yönünde gerçekleştirilen para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin limitleri artırdığını bildiren analistler, bu gelişmenin de bankacılık sektörünü destekleyeceğini ifade etti.
Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.250 ve 1.270 seviyelerinin direnç, 1.190 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2,7 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 32,7 milyar dolar açık olarak gerçekleşti. Cari işlemler dengesi, ağustosta 4,6 milyar dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 23,2 milyar dolar olmuştu.
BDDK'DAN SWAP HAMLESİ
BDDK, yurt dışı yerleşiklerle vadede TL satım yönünde gerçekleştirilen para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin limitleri artırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak, söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranı olarak belirlenen sınırlama Vadesine 30 gün kalan işlemler için %5 yerine %10 olarak yeniden belirlendi.
ABD SEÇİMLERİ DOLARI NASIL ETKİLEDİ?
ABD'de başkanlık seçimlerini Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'ın kazanması küresel piyasalarda alımların görülmesine neden oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası Türk Lirası'nın daha da olumlu etkilenmesine yol açtı. Dolar/TL kuru 8'e kadar geriledi.