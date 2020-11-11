"Fırıncıların şu an onaylanmış bir tarifeleri yok. Tarifesiz bir şekilde ekmek satışı yapıyorlar. Bunun sonucunda da yasalar çerçevesinde bir ceza uygulayacağız. Daha önce kınama vermiştik, yetkilerimize bakacağız ama aldıkları ceza çok hafif ceza olmayacak verilebilecek en ağır cezalardan bir tanesini alacaklar."