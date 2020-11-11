Emlak vergisi sorgulaması, hesaplaması, ödemesi ve muafiyeti ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında yer alıyor. yakın zamanda ikinci taksit ödemelerinin başladığı Emlak vergisi borcu nasıl öğrenilir, ödenir? 2020 emlak vergisi 2. taksit borç sorgulama ve internetten kredi kartı ile taksitle ödeme yöntemleri haberimizin içeriğinde yer alıyor. Konuya dair tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.
EMLAK VERGİSİ NEDİR?
Tüm taşınmazların yıllık olarak toplandığı vergiye emlak vergisi denir. Emlak vergisi bazı yerlerde varlık vergisi olarak da adlandırılmaktadır. Bina ve arazi olarak iki tür emlak vergisi bulunmaktadır. Ülkemiz sınırları içerisinde bulunan yapıların tümü, 1319 sayılı Kanun hükümlerine bağlı olarak bina vergisine tabidir.
EMLAK VERGİSİ NASIL SORGULANIR?
Emlak vergisi öğrenmek isteyen vatandaşlar belediyelerden, e-Devlet sistemi üzerinden ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hizmet verdiği İnternet Vergi Dairesi'nden emlak vergisi sorgulayabilirler. https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu web sitesi üzerinden emlak verginizi sorgulayabilir varsa emlak vergisi borcunuzu kolay bir şekilde ödeyebilirsiniz. Ayrıca çoğu bankalarda da emlak vergisi ödemesi yapılabilmektedir. Bu işlem için de anlaşmalı bankaların cep şubelerinden işlem yapabilirsiniz.
KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDER?
Taşınmaz mala ait tapuda belirtilen kişi veya kişiler emlak vergisi ödemekle yükümlüdür. Ülkemizde çok sayıda kayıt dışı gayrimenkuller olduğundan bu durumda noterde senet veya sözleşme imzalanmalıdır. Bu belgenin imzalandığı gün vergi yükümlülüğü de başlamış olur.
Miras yoluyla taşınmaz sahibi olan kişilerde de benzer bir süreç vardır. İsminizin bir vasiyetnameye dahil edilmesi vergi yükümlülüğü altında olduğunuz anlamına gelmese de, vergi yükümlülüğü taşınmaz malın sahibinin vefat ettiği tarihten itibaren başlar. Taşınmaz malların birden fazla kişi tarafından miras alındığı durumlarda, vergi tutarını her yıl eşit olarak bölmek zorundadırlar.
Önemli hususlardan biri de, 2020'de satın alınan ev için alıcı emlak vergisi ödemez, satıcı öder. Evi satın alan kişi ilk yıl vergi ödemez ancak belediyeye bildirim vermek durumundadır. 2020'de alınan evin ilk emlak vergi ödemesi 2021 yılında başlar.
KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF TUTULUR?
Emlak vergisi kanununa göre emlak vergisinden muaf kişilerin, (mesken sahibinin) ev hanımı, dul, işsiz, şehit yakını, gazi, engelli ya da emekli olması gerekmektedir. Emlak vergisinden muaf olmak için emlak vergisi şartlarını yerine getirmek gerekmektedir.
Brüt 200 metrekareden küçük evler için emlak vergisinden muaf olabilirsiniz. Ancak brütün dışında kalan hol, kapalı otopark ve merdiven boşluğu gibi alanlar da dahil edilir. Bu durumda hala brüt alanın altındaysa kişi emlak vergisinden muaf tutulur.
Başka bir dairede kısıtlı kullanım hakkı olan kişiler de evin toplam brüt metrekaresine dahil edilir. Bu durumda hala brüt alanın altındaysa kişi emlak vergisinden muaf tutulur.
Yazlık ev sahibi olan kişiler de (yaz - kış bu evde yaşandığını kanıtlaması halinde) emlak vergisinden muaf tutulur.
SGK'dan alınan belgelerle vergi mükellefi olmadığınızı ispatlamanız halinde de emlak vergisinden muaf tutulursunuz.