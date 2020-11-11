Emlak vergisi borcu nasıl öğrenilir, ödenir? 2020 emlak vergisi 2. taksit borç sorgulama ve internetten kredi kartı ile taksitle ödeme yöntemleri!

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDER?

Taşınmaz mala ait tapuda belirtilen kişi veya kişiler emlak vergisi ödemekle yükümlüdür. Ülkemizde çok sayıda kayıt dışı gayrimenkuller olduğundan bu durumda noterde senet veya sözleşme imzalanmalıdır. Bu belgenin imzalandığı gün vergi yükümlülüğü de başlamış olur.

Miras yoluyla taşınmaz sahibi olan kişilerde de benzer bir süreç vardır. İsminizin bir vasiyetnameye dahil edilmesi vergi yükümlülüğü altında olduğunuz anlamına gelmese de, vergi yükümlülüğü taşınmaz malın sahibinin vefat ettiği tarihten itibaren başlar. Taşınmaz malların birden fazla kişi tarafından miras alındığı durumlarda, vergi tutarını her yıl eşit olarak bölmek zorundadırlar.

Önemli hususlardan biri de, 2020'de satın alınan ev için alıcı emlak vergisi ödemez, satıcı öder. Evi satın alan kişi ilk yıl vergi ödemez ancak belediyeye bildirim vermek durumundadır. 2020'de alınan evin ilk emlak vergi ödemesi 2021 yılında başlar.