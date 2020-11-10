2020 TİS GÖRÜŞMELERİNDE 4 ANA BAŞLIK

Daha önceki dönemlerde en çok mağduriyet yaşanan konular ise; düzenleme eksikliği nedeniyle her türlü işte çalıştırılan taşeron işçilerin görev tanımı olmaması, aile birliği bozulan taşeron işçilerin tayin hakkı bulunması, maaşları kadroya alındıktan sonra düşen işçiler için yüzdelik dilim düzenlemesi yapılmaması ve maaş zam oranlarının düşük olması oldu.

TAŞERONDA BELEDİYELERDEN İLK ZAM HABERİ GELDİ

Taşeron işçiler için ilk zam haberi Bozova Belediyesi'nden geldi. Hür Belediye İş Sendikası ile Bozova Belediyesi bünyesinde bulunan Bozbel AŞ bünyesinde çalışmakta olan 696 KHK ile çalışmakta işçilere % 45 oranında rekor maaş zammı yapıldı. Bunun yanı sıra taşeron işçileri yakından ilgilendiren tüm sorunların karşılanacağı sözleşme için de hazırlıkların başladığına yer verildi.