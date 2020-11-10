ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE BİRLİKTE DEĞİŞECEK MAAŞLAR

2021 asgari ücret zammının açıklanmasının ardından birçok kalemde maaş artışları da olacak. Taşeron işçi maaşları, TİS'e göre zam alan 4/d'li işçiler, işsizlik maaşı alanlar, iş görmezlik ödeneği, AGİ, yaşlılık aylığı, engelli maaşları ve Bağkur primleri ile birlikte birçok kalemde rakamlar değişecek.

ASGARİ ÜCRET ENFLASYON ETKİSİ

Asgari ücret zam oranı belirlenirken ilk bakılan oran enflasyon oluyor. Önceki yılın enflasyonuna bakılarak asgari ücrete zam yapılıyor. İşte son yıllarda asgari ücrete yapılan zamlar ve enflasyon etkisi.

2019 yılında ise enflasyon 11.84 oldu ve 2020 asgari ücretine yüzde 15 oranında zam yapıldı. Buna baktığımızda asgari ücrete son 3 yıldır enflasyonun 2 ile 5 puan üzerinde zam yapıldığı görüldü.