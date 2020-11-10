İzmir depremi sonrası sıraya girdiler! Herkes başvuruyor





Vatandaşların depremin ardından Zorunlu Deprem Sigortası'nın önemini hatırlayarak sigorta yaptırmaya başladığını belirten DASK Koordinatörü Erdal Turgut şunları söyledi: "Kurum olarak önceki deneyimlerimizden de biliyoruz ki deprem geçirmiş illerde sigortalılık oranları daha yüksek oluyor. İzmir'de ve Ege Bölgesi'nde de depremin ardından Zorunlu Deprem Sigortası'na ilgide çok ciddi bir artış oldu. Önceki depremlerde de görüldüğü gibi, vatandaşlarımız evlerini güvence altına almanın önemini hatırladılar ve sigortaya yöneldiler. Biz de depremden sonra poliçe üretimlerimizi durdurmadık ve poliçe üretiminde İzmir genelinde ise yüzde 169'luk bir artış yaşadık. Depremin ardından İzmir'deki Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısı 635 bin 55'ten 660 bin 954'e yükseldi."



Poliçe üretiminin depremden sonra da aralıksız devam ettiğini belirten Turgut, evi depremde hasar görenlerin sigorta yaptırmaması gerektiğini de hatırlattı.