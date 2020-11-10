Fındıkta verim projesine yoğun ilgi

Profesyonel ekipler tarafından yapılan bu çalışmalar sonunda yüzde 100 verimlilik artışının hedeflendiğine dikkati çeken Suyabatmaz, şunları kaydetti:

"Ayrıca 5 yıl sonunda atıl durumda ve verimliliği yüzde 20'lere kadar düşmüş bahçeler, yine sahiplerine şartsız ve koşulsuz teslim ediliyor. Bu sayede hem fındıkta verimliliği artırmış hem de üreticilerimizin ihtiyaçlarını karşılamış oluyoruz. Pilot olarak bu yıl Perşembe ilçemizde 300 dekarlık alanda başlattığımız bu projemizde hedefimiz, gelecek yıl 19 ilçemizde 1000 dekarlık alanda hayata geçirmek."

Suyabatmaz, projenin üreticilerden yoğun ilgi gördüğünü belirterek, projeden yararlanmak isteyen üreticilerin Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORTAR AŞ'ye başvuruda bulunmaları gerektiğini, detaylı bilgi almak için 0 541 356 99 96 numaralı telefonu arayabileceklerini de bildirdi.