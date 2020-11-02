Ekimde de zirvede! Tam 2 milyar 915 milyon dolar...

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 915 milyon 981 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, ekimde 2 milyar 915 milyon 981 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini, 1 milyar 857 milyon 564 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ve 1 milyar 725 milyon 231 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri izledi.

Ekim ayında en fazla ihracat artışı yüzde 160,9 ile mücevher sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76,9'unu gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 7,6 artışla 13 milyar 323 milyon 964 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde, toplam ihracatın yüzde 13,5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 3,2 azalışla 2 milyar 342 milyon 908 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,3 pay alan madencilik grubunda yüzde 6,5 yükselişle 394 milyon 408 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.