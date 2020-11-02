İlerleyen dönemlerde 26 liraya kadar yükselen rakamın geçtiğimiz günlerde bir miktar geri çekildiğini ifade ederek, "Bir süredir serbest piyasada ürün 25 liradan işlem görüyor. Yeni haftaya da bu rakamdan başladı. Şu anda serbest piyasada fiyat sabitlenmiş durumda ve stabil bir seyir izliyor." dedi.