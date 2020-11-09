Ekim ayında da rekor kırdı: Otoda hedef 800 bine çıktı

Türkiye otomotiv pazarı eylülden sonra ekimde de rekor kırdı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre binek otomobil ve hafif ticari araç satışları ekimde yüzde 93 artışla 94 bin 733'e çıktı. Ekim ayrıca 2020 yılı içinde en çok satışın yapıldığı ay oldu. Yılın ilk 10 ayındaki satışlar ise yüzde 78.1 artışla 588 bin 354 adede çıktı.













Eylül ve ekimdeki rekor satışlarla birlikte yıl sonu pazar beklentileri de yukarı yönlü revize edildi. Tahminlere göre son iki ayda en az 212 bin adet araç satılırsa pazar yıl sonunda 800 bin adeti bulacak.



Ancak kasım ve özellikle aralık ayı Türkiye otomotiv pazarında en çok satışın yapıldığı aylar olarak biliniyor.

ODD verilerine göre son 10 yıl aralık ayı satış ortalaması bile 127 bin adet. Bu nedenle satışların 100 bin adetlerin üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Tahminler doğru çıkarsa pazar yıl sonunda 800 bin adedi geçecek. Böylece 2020, pandemiye rağmen son 10 yılda en çok satış yapılan yıllardan biri olacak.