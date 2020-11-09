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    • Ekonomi
    • 09.11.2020 08:37
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    • 09.11.2020 08:37
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    Asya piyasalarında Biden etkisi! Belirsizlik sona erdi, yükseliş başladı

    ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde belirsizliğin ortadan kalkması ve 'ın kazandığının açıklanmasının ardından Asya-Pasifik bölgesindeki borsa endeksleri yükselişe geçti.

    Asya piyasalarında Biden etkisi

    ABD'de yaklaşık bir hafta süren seçim belirsizliğinin geride kalmasının ardından, haftanın ilk açılan piyasaları Asya - Pasifik bölgesindeki hisse senedi borsalarında endeksler yükseldi.

    Hafta sonunda ABD merkezli birçok medya kanalında, Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın, Başkan seçilmek için yeterince oy alarak, rakibi mevcut Başkan Donald Trump'ı geride bıraktığına ilişkin verilerin yayınlanması, piyasaları olumlu etkiledi. Başta Japonya ve Güney Kore olmak üzere, bölgedeki birçok ülkenin liderleri Biden ve Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris'i kutladı.



    Gelişmelerin ardından, Japonya'da Nikkei 225 yüzde 2.16 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng yüzde 1.37 ve Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 1.64 arttı. Güney Kore'de Kospi Bileşik Endeksi yüzde 1.24 yükseldi.

    Anakara Çin'de, Şangay Bileşik Endeksi yüzde 1.90 ve Shenzhen Bileşik Endeksi yüzde 2.43 yükseldi. Dolar, yen karşısında yüzde 0.09 artışla 103.3845 yen düzeyine yükseldi.
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