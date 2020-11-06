Söz konusu iş birliğine yönelik olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında bir protokol imzalanacağı öğrenildi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA RÜZGAR ÖNLEMİ

MGM, ulaşım sektörüne yönelik faaliyetleri kapsamında İstanbul Havalimanı'na Alçak Seviye Rüzgar Kırılım ve Uyarı Sistemi kuracak. Havacılık sektöründe uçuş güvenliği açısından yaklaşma sahasında uçakların iniş ve kalkışları esnasında karşılaştıkları alçak seviye rüzgar kırılması olarak ifade edilen yatay, dikey ve düşey yönde meydana gelen ani rüzgar değişimleri önemli risk oluşturuyor.

