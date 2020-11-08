Kredi yapılandırma nedir ve kredi yapılandırması esnasında dikkat edilmesi gerekenler neler?

ON BİNLERCE KİŞİ KREDİYE BAŞVURU YAPTI

1 Haziran günü kredi faiz oranlarında büyük indirim yapılması sonrası on binlerce vatandaş, ev almak üzere bankalara gitti. Hayalindeki evi almak isteyen vatandaşlar, kredi başvurusunu yaptı ve krediyi çekip evine geçti. Ancak bankalar, başvuran vatandaşlara dosya masrafının yanı sıra başka bankaya taşıyor ise yasal olarak vadesine göre yüzde 2'ye kadar çıkan erken kapatma cezası ödetiliyor.

YENİSİ EKLENDİ

Edinilen bilgilere göre bazı bankaların bu ek ücretlere bir yenisini daha eklediği öğrenildi. O da bankaların vatandaşlardan aldığı komisyon ücreti oldu. Yapılandırma için başvurulan kredinin ödenmemiş kalan kısmı üzerinden alınan yüzde 1'lik ücretin hiç bir şekilde yasal dayanağı bulunmuyor.