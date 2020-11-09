Çoruh Nehri'ndeki barajlardan 20 milyar TL katkı

Bayburt'taki Mescit Dağları'ndan doğan ve Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen, ortalama debisi saniyede 192 metreküp, yılda ise 6,3 milyar metreküp olan, Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra ikinci, Türkiye'nin ise en hızlı akan Çoruh Nehri, üzerine inşa edilen barajlarla milli ekonomiye katkı sağlıyor. 410 kilometresi Türkiye sınırlarında, 21 kilometresi ise Gürcistan sınırlarında yer alan 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri üzerine kurulan Borçka, Deriner, Muratlı ve Artvin Barajları ile yaklaşık 1 milyon 620 bin kişilik nüfusun elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Muratlı Barajı 1999, Borçka Barajı 2007, Deriner Barajı 2013, Artvin Barajı ise 2016 tarihinde işletmeye alındı. 4 baraj işletmeye alındıktan bugüne kadar yaklaşık 33 milyar kilovatsaat enerji üreterek, milli ekonomiye 20 milyar TL katkı sağladı.