Değişti, iade edilecek olan tutar 7 bin 117 lira... Çalışan milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren karar!





Kıdem tazminatı yazısı hakkı sınırlı!



Kıdeme esas yazının kişilere verilme sınırıyla ilgili herhangi bir kanun bulunmamaktadır. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu bu yazıyı sadece iki defa hazırlamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu'na üçüncü defa gittiğinizde yeni tarihli bir yazı düzenlenmeyecektir. Bunun sebebi sigortalıların her yıl bu yazı sayesinde işyerinden kıdem tazminatı talebinde bulunması ve tazminatını aldıktan sonra farklı işyerlerinde çalışmaya başlamasından kaynaklanmaktadır. Bu yazının işverene sunulmasının ana amacı 'Emekliliğim için yaş koşulu dışında diğer tüm şartları yerine getirdim, artık yaşımı bekleyeceğim' demektir. Bu yazıyla birlikte kıdem tazminatını aldıktan sonra farklı işyerlerinde çalışmaya devam eden personellerden dolayı yargıda konuyla ilgili dosyalar da artış görülmektedir. Kurum, yargıda biriken dosyaların önüne geçmek adına bu yazıyı sigortalılara sadece iki defa vermektedir.