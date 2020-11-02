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    • Ekonomi
    • 02.11.2020 13:49
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    • 02.11.2020 13:49
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    'nın gövde yüksekliğinde 244 metreye ulaşıldı

    'de yapımı tamamlandığında çift eğrilikli beton kemer kategorisinde 'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak ve 'te 244 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

    Türkiye'nin birincisi sona yaklaşıyor!

    DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ve Projesi'nde gövde betonu dökülmesi çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

    Açıklamada, 275 metreyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde 'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda 244 metre gövde yüksekliğine ulaşıldığı belirtilerek, baraj gövdesine dökülen beton miktarının ise 3 milyon 722 bin metreküp olduğu aktarıldı.

    Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle 'in 70 kilometre güney batısında, Yusufeli ilçesine 8 kilometre mesafede Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen barajın, 558 megavatlık kurulu gücüyle yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreteceği kaydedildi.

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    Haberler Ekonomi Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliğinde 244 metreye ulaşıldı