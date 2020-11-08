O illerimizde oturanlar dikkat! 4.000-4.500 TL maaşla kamuya Kasım ayı personel alımı başvuru şartları! İşte kadrolar ve detaylar

O illerimizde oturanlara güzel haber personel alım ilanları açıklandı. 4.000-4.500 TL maaşla kamuya Kasım ayı personel alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel, işçi ve memur alımı yapılacağına yer verildi. Başvurular başladı ve devam ediyor. Farklı şehirlerde kamuya personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. KPSS puan şartı aranmadan sağlık kurumlarına ve belediye başkanlıkları bünyesine yapılan personel alımlarının başvuru bilgileri ve adım adım başvuru anlatımı yazımızda. İŞKUR kayıt operasyonlarınızı internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, aktüel kaydınızı oluşturabilirsiniz. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
8 KASIM ALIM YAPILAN KADROLAR VE İLANLAR
Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
Isparta Ertokuş Hazır Beton Tic. Ltd. Şti. 15.11.2020
Ankara TÜBİTAK Uzman Uzman Yard. Alım İlanı 16.11.2020
Giresun Espiye Enerji İnş. Nak. Taah. Sos. Hiz. Tic. A.Ş. 13.11.2020
Kastamonu Çatalzeytin SYDV 09.11.2020
İstanbul Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. 08.11.2020
Kütahya Hisarcık SYDV Pers. Alımı 13.11.2020
Yalova Armutlu Beld. Pers. Ltd. Şti. 08.11.2020
Isparta Güneykent Beld. San. Tic. Ltd. Şti. 09.11.20200
Muğla Bağyaka Maden Suyu Kaplıca İşl. Tur. Tic. A.Ş. 09.11.2020
Burdur Karbel Tar. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti 09.11.2020
İzmir İzenerji İns. Kay. Bak.Onarım Enj.Güv.Kiz.İlç.ve Tur.san.Tic. A.Ş. 09.11.2020
Çorum Mecitözü Bel.Per.Limt.Şirketi.13.11.2020
Tokat Horoz Tepesi.İnş.San.Tic.Ltd.Şti.08.11.2020
Çanakkale Kentsel Hiz. Tic. San. A.Ş. 11.11.2020
İstanbul Gopaş Pers. Alımı 08.11.2020
Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü İşçi Alımı 13.11.2020
Bitlis Kavakbaşı Beld. Pers. Ltd. Şti. 09.11.2020
Van Mavi Edremit Peyzaj San. Tic. A.Ş. 09.11.2020
Van Tuşba Kent Hiz. A.Ş. 09.11.2020
Kastamonu Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Pers. Alımı 29.11.2020
Mersin Toroslar Beld. Pers. Ltd. Şti. 08.11.2020
Eskişehir Espark Temz. A.Ş. 08.11.2020
Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 20.11.2020
Sivas İmranlı KHGB Pers. Alımı 12.11.2020
Erzurum Tekman Beld. Pers. Ltd. Şti. 10.11.2020
Çorum Kargı Beld. Pers. Ltd. Şti. 09.11.2020
Konya Çeltik Beld. Pers. Ltd. Şti. 13.11.2020
İstanbul İston Tic. A.Ş. 09.11.2020
Antalya Falez Çev. Ynt. Dnş. Tur. Tic. A.Ş. 08.11.2020
Yalova Sos. Esenlik Sağ. Hiz. Tic. A.Ş. 09.11.2020
Kocaeli Belde A.Ş. Pers. Alımı 09.11.2020
Antalya Demre Hiz. Ltd. Şti. 09.11.2020
Ordu Kabadüz SYDV Pers. Alımı 13.11.2020
Bartın Amatris Gıda Tur. İnş. Tic. Ltd. Şti. 08.11.2020
Eskişehir Espark Temz. A.Ş. 09.11.2020
Bartın Gıda İnş. Peyzaj Tur. Nak. Eğit. Akaryakıt Tem. San. ve Ltd. Şti. 09.11.2020
Kocaeli TÜBİTAK-MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Pers. Alımı 30.11.2020
Antalya Falez Çev. Ynt. Dnş. San. Tic. A.Ş. 09.11.2020
Antalya Falez Yön. Tic. A.Ş. 09.11.2020
Adana Seyhan İmar İnş. Tic. A.Ş. 10.11.2020
Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 15.11.2020
Bursa Mustafakemalpaşa Tur. Tes. İşl. Tic. Ltd. Şti. 09.11.2020
Muğla Datça Beld. Pers. Ltd. Şti. 13.11.2020
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Pers. Alımı 16.11.2020
ALIM YAPILAN KADROLAR
- Beden işçisi
- Güvenlik görevlisi
- Temizlik görevlisi
- Veteriner sağlık teknisyeni
- Veteriner hekim
- Operatör
- Şoför
- Jeoloji mühendisi
- Aşçı
- Okul öncesi öğretmeni
- İdari İşler uzmanı
- Destek personeli,
- Basın yayın işleri personeli
- Büro memuru
- Mühendis
- Mükine Mühendisi
- İşyeri hekimi,
- Danışma memuru
- İnşaat teknikeri
- Hasta yaşlı bakımı personeli
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel koşullarını taşıması gerekmektedir:
- Türk vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?
İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
• Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir.
Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.
• Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;
• Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.
• İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.
• Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.
• Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.