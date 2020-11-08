Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sözleşmeli diyetisyen, acil bakım, ambulans ve sağlık personeli alımı başvuru şartları nedir?
İlana başvurular 9 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayacak ve müracaatlar 19 Kasım'a kadar devam edecek. Başvurular internet üzerinden alınacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ek 2 nci maddesine göre yapılacak sözleşmeli kamu personeli alımında Hemşire, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Fizyoterapist, Diyetisyen, Acil Bakım, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım personeli alımı yapılacağına yer verildi.
21 Fizyoterapist
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak,
2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak
8 Diyetisyen
Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak,
2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak.
9 Hemşire (Kadın)
Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak,
2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak.
Cinsiyeti kadın olmak.
240 Diğer Sağlık Personeli
Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az 70 puanı olmak.
Özel Şartlar ise şu şekilde:
100 Sosyal Çalışmacı
Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak.
2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak.
52 Sosyal Çalışmacı (Kadın)
Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak,
2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak,
Cinsiyeti kadın olmak.
128 Psikolog
Psikoloji lisans programından mezun olmak,
2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak.
102 Psikolog (Kadın)
Psikoloji lisans programından mezun olmak,
2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak,
Cinsiyeti kadın olmak.
49 Çocuk Gelişimcisi (Kadın)
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi veya Çocuk Sağlığı ve Gelişimi lisans programlarının birinden mezun olmak,
2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak,
Cinsiyeti kadın olmak.
BAŞVURU
İlana başvurular 9 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayacak ve müracaatlar 19 Kasım'a kadar devam edecek. Başvurular internet üzerinden alınacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
İlanlara başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki genel şartlar aranır:
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
- Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak,
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
- 65 yaşını bitirmemiş olmak,
- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.