21 Fizyoterapist

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak,

2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak

8 Diyetisyen

Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak,

2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak.

9 Hemşire (Kadın)

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak,

2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak.

Cinsiyeti kadın olmak.

240 Diğer Sağlık Personeli

Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az 70 puanı olmak.

Özel Şartlar ise şu şekilde:

100 Sosyal Çalışmacı

Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak.

2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak.

52 Sosyal Çalışmacı (Kadın)

Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak,

2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak,

Cinsiyeti kadın olmak.

128 Psikolog

Psikoloji lisans programından mezun olmak,

2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak.