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    • Ekonomi
    • 09.11.2020 09:05
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    • 15.11.2020 09:49
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    Çekilişsiz kurasız 15.000 bin TL peşinat, 240 ay vadeyle ev sahibi olabilirsiniz

    , yeni ev fırsatı ile beraber dar gelirli olana ailelere ev sahibi olma imkanı tanımaya başladı. 15000 TL peşinat ile beraber; ikamet şartı olmadan ev sahibi olabilirsiniz. Dar ve orta gelirli aileler, bu avantaj sayesinde 3+1 veya 2+1 ev sahibi olabilecekler.

    takvim.com.tr
    Çekilişsiz kurasız 15.000 bin TL peşinatla ev!

    Konut satışı yapılması planlanan evler için; 1 + 1, 2 + 1 ve 3+1 konut seçeneği bulunuyor. Kuralsız ve çekilişsiz gerçekleştirilecek çekiliş, ilk olarak Ankara'da yapılacak.Uygun fiyatlı konut satışı alabilmek için %15 peşinat ödenmesi yeterli olacak. Geri kalan tutar ise, aylık kira bedeli gibi ödenecek. TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşması gerekir.

    TOKİ'den Ev Fırsatı

    Açık satış duyurusunda bulunan TOKİ, kurumsal internet sitesinden şartları yayınladı. Şartların karşılanması halinde orta ve dar gelirli kişiler; ev sahibi olabilecekler. 13 Şehirde konut satışı yapılması planlanan evler için; 1 + 1, 2 + 1 ve 3+1 konut seçeneği bulunuyor. Kuralsız ve çekilişsiz gerçekleştirilecek çekiliş, ilk olarak Ankara'da yapılacak.

    Sonrasında ise;

    Bursa,

    Afyonkarahisar,

    Denizli,

    Ankara,

    Çorum,

    Aksaray,

    Hatay,

    Kastamonu,

    Mersin,

    Kars,

    Rize,

    Zonguldak

    Tokat

    TOKİ Taksit ve Peşinat Seçenekleri

    Açık konut satışları ile, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara kolay ödemeli seçenekler sunuluyor. Vatandaşlar, bir miktar peşinat ödedikten sonra geri kalan tutarı taksitle ödüyorlar. Konut projesine göre rakamlar değişiklik gösterirken, yüzde 10 peşinat uygulaması devam ediyor. En düşük peşinat ödemesi ise 14 bin TL olarak belirlendi.
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    Haberler Ekonomi Çekilişsiz kurasız 15.000 bin TL peşinat, 240 ay vadeyle ev sahibi olabilirsiniz