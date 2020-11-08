Çekilişsiz kurasız 15.000 bin TL peşinat, 240 ay vadeyle ev sahibi olabilirsiniz

TOKİ'den Ev Fırsatı

Açık satış duyurusunda bulunan TOKİ, kurumsal internet sitesinden şartları yayınladı. Şartların karşılanması halinde orta ve dar gelirli kişiler; ev sahibi olabilecekler. 13 Şehirde konut satışı yapılması planlanan evler için; 1 + 1, 2 + 1 ve 3+1 konut seçeneği bulunuyor. Kuralsız ve çekilişsiz gerçekleştirilecek çekiliş, ilk olarak Ankara'da yapılacak.

Sonrasında ise;

Bursa,

Afyonkarahisar,

Denizli,

Ankara,

Çorum,

Aksaray,

Hatay,

Kastamonu,

Mersin,

Kars,

Rize,

Zonguldak

Tokat

TOKİ Taksit ve Peşinat Seçenekleri

Açık konut satışları ile, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara kolay ödemeli seçenekler sunuluyor. Vatandaşlar, bir miktar peşinat ödedikten sonra geri kalan tutarı taksitle ödüyorlar. Konut projesine göre rakamlar değişiklik gösterirken, yüzde 10 peşinat uygulaması devam ediyor. En düşük peşinat ödemesi ise 14 bin TL olarak belirlendi.