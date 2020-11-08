Prefabrik ev fiyatları kaç TL? Ev yapana devlet 30 bin hibe para yapıyor

İzmir depremi sonrasında vatandaşlar prefabrik evler hakkında araştırma yapmaya başladı. Prefabrik ev fiyatları evin büyüklüğü ve sahip olduğu özelliklere göre belirleniyor. Peki prefabrik ev fiyatları kaç TL? Ev yapana devlet 30 bin hibe nasıl alınır? İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
PREFABRİK EV YAPACAKLARA 30 BİN TL YARDIM
Öncelikle bilinmesi gereken ilk detay Prefabrik Ev Yapımı Desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü tarafından sağlanıyor. Başvuru alma ve destek sağlama işlemleri ise bu kuruma bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sunuluyor.
Barınma Yardımları kapsamında sağlanan prefabrik ev desteğine ilişkin bakanlık yapmış olduğu açıklamasında şu bilgileri veriyor. "Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır."
KİMLER YARDIM ALABİLİR NEDİR?
Prefabrik ev yardımı almak için vatandaşlardan talep edilen ilk koşul 18 yaşının tamamlanmış olması. Bunun dışında esas başvuru şartı ise şu madde ile açıklandı.
"Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma"
Başvuru şartlarını sağlayan ve başvuruları onaylanan vatandaşlara 30.000 TL'ye kadar destek sağlanır.
PREFABRİK EV YAPANA DEVLET DESTEĞİ ŞARTLARI NELER, KİMLERE 30 BİN TL HİBE PARA ÖDEMESİ YAPILACAK?
Söz konusu yardım tutarı sadece alt gelir grubu muhtaç aileleri kapsayacak. Devlet barınma yardımı olarak ödediği bu tutardan yararlanmak isteyen kişilerde başvuru şartları olarak bu kriterleri arayacak;
Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evde ikamet etmek,
Muhtaç durumda olmak,
Hane halkı aylık gelir toplamının hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olması yani 701,32 lira rakamını aşmaması,
Yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan en az bir tanesine sahip olmak,
Onarımı yapılacak ya da üzerine prefabrik ev kurulacak olan arsanın tam hisseli tapusuna sahip olmak.