Prefabrik ev fiyatları kaç TL? Ev yapana devlet 30 bin hibe para yapıyor

PREFABRİK EV YAPACAKLARA 30 BİN TL YARDIM

Öncelikle bilinmesi gereken ilk detay Prefabrik Ev Yapımı Desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü tarafından sağlanıyor. Başvuru alma ve destek sağlama işlemleri ise bu kuruma bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sunuluyor.

Barınma Yardımları kapsamında sağlanan prefabrik ev desteğine ilişkin bakanlık yapmış olduğu açıklamasında şu bilgileri veriyor. "Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır."