ABD seçimlerinin ekonomiye yansıması nasıl olacak?





LİBERALLERE DANK ETTİ

Trump'ın popülist eylemleri ABD'yi yeniden azametli yapmadığı gibi mavi yakalı çalışanların dertlerine de derman olmadı. Ama Trump'ın iki önemli etkisi oldu. Burunlarından kıl aldırmayan liberaller ABD'nin sümen altı edilen sorunlarının toplumun geride bırakılmış kesimlerini nasıl olumsuz etkilediğini ve biriken öfkenin ne kadar büyük siyasi ve ekonomik sonuçlar doğurabileceğini görmüş oldu. Trump ve Brexit gibi siyasi şoklar sayesinde oldu bu. Yaşadıkları toplumun sorunlarına görmezden gelmeleri yetmiyormuş gibi bir de bakın bizde işler ne kadar demokratik diyerek diğer toplumlara akıl vermeye çalışanlar, Trump sonrasında ya aslında bizim hukuk sistemi de düzgün işlemiyormuş, gelir dağılımı çok bozulmuş, toplum kutuplaşmış diye kitaplar yazmaya başladı.



Demokrat kanatta başkanlık adaylığı için bir ara Sanders ve Warren gibi sola yakın siyasetçilerin öne çıktıklarını gördük. Bu adayların vaatlerini şöyle bir hatırlayalım: Zenginlerden servet vergisi alınacak, sağlık, eğitime ve altyapıya daha fazla kamu kaynağı aktarılacak, finans piyasaları üzerindeki denetimler sıkılaştırılacak, tekelleşmeyi önlemek için bazı teknoloji devleri parçalara bölünecek. Kantarın topuzunun sola doğru fazla kaçmasından endişe eden Demokratlar, şapkadan Biden'ı sürpriz aday olarak çıkardılar. Biden da yukarıdaki politikalara yakın duruyor. Ancak, onunkiler biraz daha ehlileştirilmiş ve merkeze kaydırılmış versiyonları. Örneğin, Sanders kamu harcamalarında GSYH'nin yüzde 23'ü kadar artış vaat ederken, Biden'ın vaadi yüzde 3'lük bir artıştı.