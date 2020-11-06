Milyonlar bekliyordu ve belli oldu. Resmi açıklama sonrası milyonlarca memur ve emeklinin ocakta alacağı zam oranları da ortaya çıkmaya başladı. Kuruşu kuruşuna hesaplandı. Temmuz-ekim dönemini kapsayan son 4 aylık enflasyon rakamlarına göre memur maaşları için şimdiden fark göründü, SSK ve Bağkur emeklisinin alacağı zam da yüzde 5'e dayandı. Enflasyonun öngörülere göre gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) toplam yüzde 5.35 zamla 3.523 liradan 3.711 liraya, en düşük memur emeklisinin maaşı da da 2.814 liradan 2.964 liraya çıkacak. Şu anki yüzde 0.61 farka göre en düşük memur maaşı ocakta 3.523 liradan 3.650 liraya, taban memur emekli maaşı da 2.814 liradan 2.915 liraya yükselecek.