Eski adıyla SSK'lı, yeni adıyla da 4A'lı olarak çalışanlar emeklilik süresince maaş alıyor. Emekliler, Ocak zammını şimdiden merakla bekliyor. 2020'nin ikinci yarısında gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, yüzde 4'ü aşarsa aşan kısmı da memur emeklilerinin yüzde 3'lük artışa ilaveten alacağı enflasyon farkını gösterecek. 6 aylık verinin 4 aylık bölümü belli oldu. Emekli aylığı bağlanan vatandaşlar belirlenen oranlara göz zam alıyor. Emekli maaşıyla geçinen vatandaşların yaşadığı birtakım ekonomik sıkıntılardan ötürü, 2020 emekli maaşı zam oranı ise her zaman gündemdeki yerini koruyor. Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 4.62 çıktı. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zam oranı yüzde 4.62 olurken, memur emeklilerininki de yüzde 0.62 enflasyon farkıyla yüzde 3.62'ye ulaştı.
Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 4.62 çıktı. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zam oranı yüzde 4.62 olurken, memur emeklilerininki de yüzde 0.62 enflasyon farkıyla yüzde 3.62'ye ulaştı. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre zam oranları yükselebilecek. Halen en düşük emekli aylığı esnafta bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233, memurlarda 2 bin 814 lira seviyesinde bulunuyor.
Şu ana kadar gerçekleşen oranlara göre en düşük maaş esnafta bin 973, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 336, memur emeklilerinde 2 bin 916 liraya çıkacak.
2020 EMEKLİ MAAŞI RAKAM RAKAM TAHMİNİ ZAM ORANLARI
Emekli maaşı zammı yüzde 7.3 oranla olursa aşağıdaki maaş tutarına göre zamlar hesaplara yansıtılacak. Ek ödemeler ve promosyonlar hariç SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı değişkenlik gösterebilecek.
1200 TL mevcut maaşa 87.6 TL zam
1400 TL mevcut maaşa 102.2 TL zam
1600 TL mevcut maaşa 116.8 TL zam
1800 TL mevcut maaşa 131.4 TL zam
2000 TL mevcut maaşa 146 TL zam
2200 TL mevcut maaşa 160.6 TL zam
2400 TL mevcut maaşa 175.2 TL zam
2800 TL mevcut maaşa 204.4 TL zam
3000 TL mevcut maaşa 219 TL zam
3200 TL mevcut maaşa 233.6 TL zam
3400 TL mevcut maaşa 248.2 TL zam
3600 TL mevcut maaşa 262.8 TL zam
3800 TL mevcut maaşa 277.4 TL zam
4000 TL mevcut maaşa 292 TL zam
4200 TL mevcut maaşa 306.6 TL zam
4400 TL mevcut maaşa 321.2 TL zam
4600 TL mevcut maaşa 335.8 TL zam
4800 TL mevcut maaşa 350.4 TL zam
5000 TL mevcut maaşa 365 TL zam
5200 TL mevcut maaşa 379.6 TL zam
5400 TL mevcut maaşa 394.2 TL zam
5600 TL mevcut maaşa 408.8 TL zam
MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN HESAPLARA YANSITILACAK?
Geçtiğimiz Temmuz'da maaşları 2019'un ilk yarısında gerçekleşen enflasyon kadar yani yüzde 5.01 artırılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri; kesin zam oranını 3 Ocak'ta öğrenecek, aynı ay içerisinde de zamlı maaşlarını cebine koyacak.
2020 YILINDA BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2018 yılı itibariyle yasalaşan ve her sene iki kere bayramdan önceki günlerde vermek şartıyla kabul edilen emekli ikramiyesinden SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanacak. Net ödeme tarihleri ise Çalışma Bakanlığı tarafından duyurulacak. Bununla birlikte vefat etmiş emeklinin yerine ikramiyesini hak sahibi yakınları alabilecek. Ölüm aylığı oranında bayram ikramiyesi verilecek. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi verilen emekli ikramiyesi 2020'de de uygulanacak.
PEKİ EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?
SGK'dan aylık alan
SSK, Bağ-Kur
Emekli Sandığı emeklileri
Ölüm aylığı alanlar
Şehit yakını ve gaziler
Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar,
Geçici köy korucuları
Şeref aylığı sahipleri
Şampiyon sporcular,
Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alabilecek.