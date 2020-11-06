İşte istihdamda planlanan yeni düzenlemeler! Çalışana 321 lira teşvik

SÜRELİ SÖZLEŞME

Bir diğer maddeyle de 25 yaş altı ve 50 yaş üstü için süreli sözleşmeyle çalışmanın kapsamı genişletiliyor. Bu yaş grubundaki çalışanlar, süreli sözleşmeyle aynı iş yerinde 2 yıla kadar istihdam edilebilecekler. Sözleşme yenilenmezse herhangi bir kıdem ve ihbar tazminatı hakkı olmayacak. Düzenlemenin kapsamına 3.5 milyon kişinin girebileceği belirtiliyor. İşci sendikaları yaptıkları ortak açıklamada, esnek çalışma düzenlemeleriyle birlikte emeklilikte yaşa takılanlar gibi "emeklilikte prime takılanlar" gibi yeni bir grubun çıkacağı eleştirisini getiriyor. Paketteki bir diğer düzenlemeye göre ise, bir iş yerinde ay içinde 10 günden az çalışan 25 yaştan küçükler için sigortalılık primi ödenmesi gerekmeyecek. Bu düzenlemenin genç çalışanların sosyal güvenlik hakkını geriye götüreceği uyarısı yapılıyor.