Evde bakım maaşı parası yatan iller 6 Kasım! Evde bakım maaşı sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatan iller 6 Kasım Cuma! Tatil öncesi son iş gününde evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak konusu oldu. 6 Kasım evde bakım parası yattı mı sorusu gündem oldu. Her ay farklı tarihlerde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evde bakım maaşlarını alabilmek için heyet raporuna sahip olmanız gerekiyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA!

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

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