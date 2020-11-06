Evde bakım maaşı parası yatan iller 6 Kasım! Evde bakım maaşı sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatan iller 6 Kasım Cuma! Tatil öncesi son iş gününde evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak konusu oldu. 6 Kasım evde bakım parası yattı mı sorusu gündem oldu. Her ay farklı tarihlerde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evde bakım maaşlarını alabilmek için heyet raporuna sahip olmanız gerekiyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA!
Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
EVDE BAKIM PARASI NE KADAR?
Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.
2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılı Ocak ayında 1.460 liraya yükseltilmişti. Temmuz ayı katsayı düzenlemesiyle 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımı aylık 1.544,61 TL'ye çıkarıldı.
EVDE BAKIM MAAŞI 6 KASIM 2020!
Evde bakım maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.