

Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, Avrupa'daki düzenlemedeki "Tüketici Hakları: Kripto Cüzdanlar ve Borsalar" bölümü şöyle:

"Avrupa Bankacılık Otoritesi (European Banking Authority, EBA) 2013'den beri tüketiciler için, kripto cüzdanlar ve borsalarla ilgili olarak bir dizi riske dikkat çekiyor. Risklerin halen bugün de geçerli olduğunu ve bunları azaltmak için uluslararası bir yaklaşımın gerekli olduğunu düşünüyor.

"Riskler şöyle sıralanıyor:

• İşletme kurallarının yokluğu ve yetersiz uygulanması (kripto varlıklara bağlı risklerin ifşası, bilgi şeffaflığı ve ilgili firmaların yasal durumu gibi),

• Tüketiciler adına yapılacak uygunluk kontrollerinin yokluğu ve yetersiz uygulanması,

• Siber güvenlik risklerinin yönetildiğini ve azaltıldığını garantileyen yönetim

anlaşmalarının zayıflığı,