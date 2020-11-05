Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önceki gün bakanlıkta 171 AK Partili milletvekillinin katılımıyla, "Küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisinin görünümü" başlıklı bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.
SALGININ ETKİSİ
2.5 saat süren toplantıda Albayrak, Kovid-19 salgınının dünyayı etkilemeye başladığı şubattan bugüne hem dünya hem de Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri anlattı.
Kovid-19 salgınıyla dünya ekonomisinin, "tarihi bir bunalım" sürecine girdiğini söyleyen Albayrak, salgının agresif seyriyle piyasalarda, "oynaklığın" hızla arttığını kaydetti. Albayrak, bu süreçte gelişmekte olan ülkelere sermaye akışının da bozulduğunu; bunun da ülkelerin yerel para birimlerinde değer kaybına neden olduğunu ifade etti.
Dünya ticaretinin, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle daralmasının beklendiğini ifade eden Albayrak, ABD, Birleşik Krallık, İspanya, Fransa, İtalya, Almanya, Japonya gibi ülkelerin ekonomik daralma verilerini paylaştı.
TOPARLANMA YAŞANACAK
Pandeminin geçen marttan itibaren Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilediğini belirten Albayrak, hükümetin aldığı "ekonomik tedbirleri", açıklanan paketleri, yapılan yasal düzenlemeleri ve sonuçlarını paylaştı.
Toplantıda salgının, "tüketici davranışlarına" olumsuz etki ettiğini; dış talepteki azalmayla birlikte Türkiye'nin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10 daraldığını anlatan Albayrak, 2021'in ilk çeyreğinde ekonomideki toparlanmanın ivme kazanmasını beklediklerini söyledi.
Büyüme beklentisi, üretim, ihracat, istihdam verilerinde iyileşme yaşandığını; ithalat, dış ticaret açığı ve işsizlik verilerinde ise gerileme gözlendiğini kaydeden Albayrak, 2021'de, özellikle turizm ve tarımda ciddi toparlanma yaşanacağını; işsizliğin ise yüzde 13'lere gerileyeceğini ifade etti. Albayrak, 2021'in, "milli ekonomi hedefleri" doğrultusunda Türkiye'nin, "yükseliş yılı" olacağını savundu.
'MÜDAHALE GÜNDEMDE DEĞİL'
Albayrak, milletvekillerinin döviz kurundaki yükselişe yönelik bir müdahalede bulunulup bulunulmayacağına yönelik sorularını yanıtlarken, dolardaki yükselişi, ABD seçimleri ile koronavirüs salgını nedeniyle dünya ticaretinde oluşan belirsizliğe bağladı; döviz kurunun ekonomi performansının değerlendirmesinde tek belirleyici olmadığını, Türkiye'nin üretim, ihracat, istihdam gibi başlıklarda dünyadaki pek çok ülkenin ilerisinde olduğunu belirtti. Albayrak, dövizi "faiz" üzerinden baskılamanın mümkün olduğunu söylerken, "faizi yükseltmenin üretimi düşüreceği ve istihdamda azalma yaratacağı endişesiyle" bu yönteme başvurmadıklarını anlattı. Albayrak, süreçte, "beklentinin çok üstünde bir dalgalanma yaşanmadığı"nı belirterek dolara müdahalenin henüz düşünülmediğini kaydetti.
ÖTV'DE İNDİRİM YOK
Milliyet'in haberine göre toplantıda, bazı vekillerin, yaz döneminde hayata geçirilen, "düşük faizli kredi uygulaması"nın ardından konut ve otomobil fiyatlarında ciddi artış yaşandığını ancak vatandaşlardan "yüksek ÖTV oranları" nedeniyle şikâyetler aldıklarını ilettiği; Albayrak'ın ise ÖTV'de indirime gidilmeyeceğinin sinyalini verdiği öğrenildi.