



SALGININ ETKİSİ

2.5 saat süren toplantıda Albayrak, Kovid-19 salgınının dünyayı etkilemeye başladığı şubattan bugüne hem dünya hem de Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri anlattı.



Kovid-19 salgınıyla dünya ekonomisinin, "tarihi bir bunalım" sürecine girdiğini söyleyen Albayrak, salgının agresif seyriyle piyasalarda, "oynaklığın" hızla arttığını kaydetti. Albayrak, bu süreçte gelişmekte olan ülkelere sermaye akışının da bozulduğunu; bunun da ülkelerin yerel para birimlerinde değer kaybına neden olduğunu ifade etti.



Dünya ticaretinin, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle daralmasının beklendiğini ifade eden Albayrak, ABD, Birleşik Krallık, İspanya, Fransa, İtalya, Almanya, Japonya gibi ülkelerin ekonomik daralma verilerini paylaştı.