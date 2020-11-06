Brent petrol fiyatlarında ABD etkisi

Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun uyguladığı üretim kesintisi anlaşması dışındaki Libya'da artan üretimin oluşturduğu arz fazlası endişesi ve OPEC+ cephesinde beklentilere rağmen kesintilerin var olan seviyelerde tutulacağına dair piyasaları yatıştırıcı adımların atılmaması da fiyatların düşüşünü destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 39,96 ile 40,14 dolar aralığının direnç, 39,78 ile 39,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.