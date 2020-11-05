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    • Ekonomi
    • 05.11.2020 13:30
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    • 05.11.2020 13:30
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    Küresel larda endeksler ve bilançolarla yükseldi

    Son dakika haberi... Başlıca küresel larda hisse senedi endeksleri, lerinin sonuçları beklenirken, şirketlerin sonuçları ve kazançlarının açıklandığı Perşembe günü yükseldi. ABD borsalarındaki açılış öncesi işlemlerde, 229 puan, S&P 500 yüzde 1.12 ve Nasdaq 100 yüzde 2.21 yükseldi.

    Endekslere seçim dopingi

    Asya larında sonuçlarına ilişkin gelişmeler gözlenirken, Avrupa borsalarında yatırımcılar ağırlıklı olarak bilançolarına odaklandı. ABD borsalarında da, açılış öncesi işlemlerde hisse senedi endeksleri seçim odaklı yükseldi.
    Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1.46 arttı. Güney Kore'de Kospi Composite yüzde 1.50 değer kazandı. Avustralya'nın S&P/ASX200'ü yüzde 1.16, 'da Hang Seng Endeksi de yüzde 2.69 arttı. Şangay Kompozit yüzde 0.86, Shenzhen Kompozit yüzde 1.17 yükseldi.




    Almanya'da DAX Endeksi açılışta yüzde 0.62 ve Londan'da FTSE100 yüzde 0.30 yükseldi. Paris'te CAC40 yüzde 0.69 değer kazandı. Euro/dolar paritesi yüzde 0.25 artışla 1.17454 düzeyine, sterlin/dolar paritesi de yüzde 0.22 artarak 1.30158 düzeyine yükseldi.
    ABD borsalarındaki açılış öncesi işlemlerde, 229 puan, S&P 500 yüzde 1.12 ve Nasdaq 100 yüzde 2.21 yükseldi.

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    Haberler Ekonomi Küresel borsalarda endeksler seçim ve bilançolarla yükseldi