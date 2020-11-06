Küresel piyasalarda gözler ABD'de! Kritik rapor bekleniyor

Doların değer kaybının pozitif etkilediği altının ons fiyatı ise hızlı bir şekilde yükselişe geçerek, yüzde 2,3 artışla 1.950 dolar sınırına çıktı.

Fed, dün beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında da para politikasına ilişkin yeni bir ipucu verilmedi.

Fed'den yapılan açıklamada, ekonomik faaliyet ve istihdamın toparlanmaya devam ettiği ancak yıl başındaki seviyelerin oldukça altında kaldığı kaydedilirken, Powell ise düzenlediği basın toplantısında, ekonomik görünümün olağanüstü derecede belirsiz olduğunu belirterek, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın endişe verici olduğunu aktardı.

Avrupa tarafında, dün İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini değiştirmemesine karşın, varlık alım hedefini 150 milyar sterlinle beklentilerin üzerinde artırdı. BoE'den yapılan açıklamada, politika faizinin yüzde 0,10 seviyesinde tutulmasına karar verildiği, varlık alım programının 745 milyar sterlinden 895 milyar sterline çıkarıldığı bildirildi.