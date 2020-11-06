Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,07 geriledi, holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,46 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,30 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.