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    • Ekonomi
    • 06.11.2020 13:12
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    • 06.11.2020 13:17
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    9 ayda 80 milyar TL'lik artış! Konut kredilerinde 4 il öne çıktı

    Geçtiğimiz aylarda yapılan Cumhuriyet tarihinin en uygun faizli kampanyası sonrası, talep patlaması yaşanan konut kredilerinde 4 il ön plana çıktı. Yılın ilk 9 ayında toplam kredi bakiyesi 80 milyar liralık artışla 280 milyar liraya dayanırken, konut kredilerinin yarıdan fazlası Türkiye'nin en büyük 4 ilinde toplandı.

    AA
    9 ayda 80 milyar TL'lik artış

    Bankacılık sektörünün avantajlı faiz imkanı ve uygun ödeme koşulları, konut kredilerini tarihi yüksek seviyelerine taşırken, yılın 9 aylık döneminde kredi bakiyesi yaklaşık 80 milyar liralık artışla 280 milyar liraya dayandı. Konut kredilerinin yarısından fazlası da Türkiye'nin en büyük 4 ilinde kullanıldı.

    AA muhbirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgiye göre Türk bankacılık sektörünün eylül sonu itibarıyla kullandırdığı konut kredileri bakiyesi 277,3 milyar liraya yükseldi. Geçen yıl sonunda 199 milyar lira seviyesinde olan konut kredi bakiyesi, 9 aylık dönemde yaklaşık yüzde 40 artış gösterdi.

    Konut kredilerinin yarıdan fazlası İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da kullandırıldı. İstanbul yüzde 28,7'lik pay ve 79,7 milyar liralık kredi bakiyesi ile konut kredilerinde aslan payını aldı. İstanbul'u yüzde 12,1'lik oran ve 33,6 milyar liralık kredi ile Ankara, yüzde 7,8'lik pay ve 21,6 milyar liralık kredi ile İzmir, yüzde 3,9'luk pay ve 10,7 milyar liralık kredi ile Bursa takip etti. Böylece toplam konut kredilerinin yüzde 52,2'si olan 145,6 milyar liralık kısım Türkiye'nin en büyük 4 ilinde kullandırıldı.

    Konut kredi bakiyesinin en az olduğu il ise 104,5 milyon lira ile Bayburt oldu. Bu ili 147,5 milyon lira ile Ardahan, 212,6 milyon lira ile Gümüşhane, 228,2 milyon lira ile Muş ve 234,2 milyon lira ile Tunceli izledi.

    KREDİ ARTIŞI EN FAZLA KİLİS'TE
    Konut kredi bakiyesinin 9 aylık dönemde en fazla artış gösterdiği il yüzde 60 ile Kilis oldu. Kilis'te eylül sonu itibarıyla kullanılan konut kredileri bakiyesi 261,5 milyon lira yükseldi. Kilis, yüzde 59,5 ile Elazığ, yüzde 58,7 ile Aksaray, yüzde 56,7 ile Muş ve yüzde 55,3 ile Iğdır takip etti.

    Aynı dönemde konut kredi bakiyesinde artışın en az olduğu ile yüzde 23,5 ile Çankırı oldu. Bu ili yüzde 23,8 ile Hakkari, yüzde 25,2 ile Tunceli, yüzde 27 ile Bartın ve yüzde 29,7 ile Ardahan izledi.

    KONUT KREDİ BAKİYESİ 1 MİLYARI AŞAN İL SAYISI 40'A YÜKSELDİ
    Konut kredi bakiyesi 1 milyar lirayı aşan il sayısı geçen yıl sonunda 31 iken, bu yılın eylül sonunda bu sayı 40'a ulaştı. Kredi bakiyesi 1-2 milyar lira arasındaki il sayısı 19, 3-4 milyar lira arası olan il sayısı 12, 5-10 milyar lira arası olan il sayısı 5 ve 10 milyar lira üzeri olan il sayısı da 4 olarak kayıtlara geçti.

    Aralık 2019 ve Eylül 2020 itibarıyla illerin konut kredi bakiyeleri ve 9 aylık yüzde değişimleri ve farkları (Bin TL) şöyle:

    İl

    Aralık 2019 Konut kredisi

    Eylül 2020 Konut kredisi

    Yüzde Değişim

    9 aylık fark

    İstanbul

    58.317.397

    79.653.220

    36,6

    21.335.823

    Ankara

    23.335.802

    33.581.376

    43,9

    10.245.574

    İzmir

    15.319.324

    21.632.232

    41,2

    6.312.908

    Bursa

    7.623.077

    10.723.184

    40,7

    3.100.107

    Antalya

    6.702.576

    8.824.876

    31,7

    2.122.300

    Kocaeli

    5.338.552

    7.619.566

    42,7

    2.281.014

    Adana

    4.985.940

    6.611.744

    32,6

    1.625.804

    Mersin

    4.364.789

    6.046.997

    38,5

    1.682.208

    Gaziantep

    3.607.072

    5.154.124

    42,9

    1.547.052

    Manisa

    3.564.743

    4.725.010

    32,5

    1.160.267

    Tekirdağ

    3.424.611

    4.665.424

    36,2

    1.240.813

    Konya

    3.135.550

    4.545.723

    45,0

    1.410.173

    Kayseri

    2.846.325

    4.137.830

    45,4

    1.291.505

    Aydın

    2.772.570

    3.815.521

    37,6

    1.042.951

    Eskişehir

    2.654.443

    3.659.710

    37,9

    1.005.267

    Balıkesir

    2.559.905

    3.629.184

    41,8

    1.069.279

    Denizli

    2.601.719

    3.542.523

    36,2

    940.804

    Muğla

    2.590.493

    3.530.969

    36,3

    940.476

    Hatay

    2.303.115

    3.198.382

    38,9

    895.267

    Samsun

    2.244.783

    3.191.777

    42,2

    946.994

    Diyarbakır

    2.291.566

    3.119.841

    36,1

    828.275

    Sakarya

    1.678.508

    2.282.805

    36,0

    604.297

    Şanlıurfa

    1.378.898

    1.947.733

    41,3

    568.835

    Kahramanmaraş

    1.438.141

    1.906.951

    32,6

    468.810

    Malatya

    1.170.974

    1.737.004

    48,3

    566.030

    Ordu

    1.169.532

    1.714.043

    46,6

    544.511

    Çanakkale

    1.213.560

    1.684.683

    38,8

    471.123

    Trabzon

    1.061.182

    1.599.616

    50,7

    538.434

    Sivas

    1.067.326

    1.535.708

    43,9

    468.382

    Zonguldak

    1.050.066

    1.493.169

    42,2

    443.103

    Afyonkarahisar

    1.026.801

    1.481.435

    44,3

    454.634

    Erzurum

    980.275

    1.390.107

    41,8

    409.832

    Çorum

    984.664

    1.361.821

    38,3

    377.157

    Tokat

    924.013

    1.235.610

    33,7

    311.597

    Edirne

    837.812

    1.230.560

    46,9

    392.748

    Kırklareli

    838.298

    1.209.304

    44,3

    371.006

    Elazığ

    753.013

    1.201.022

    59,5

    448.009

    Kütahya

    856.578

    1.143.973

    33,6

    287.395

    Van

    696.608

    1.080.200

    55,1

    383.592

    Giresun

    721.539

    1.061.383

    47,1

    339.844

    Isparta

    666.768

    973.456

    46,0

    306.688

    Kastamonu

    668.985

    926.332

    38,5

    257.347

    Bolu

    696.200

    917.780

    31,8

    221.580

    Adıyaman

    631.446

    872.456

    38,2

    241.010

    Amasya

    656.212

    866.417

    32,0

    210.205

    Yalova

    594.103

    863.394

    45,3

    269.291

    Uşak

    617.862

    856.153

    38,6

    238.291

    Osmaniye

    630.229

    851.855

    35,2

    221.626

    Aksaray

    534.956

    849.135

    58,7

    314.179

    Kırıkkale

    627.738

    841.138

    34,0

    213.400

    Yozgat

    562.371

    802.804

    42,8

    240.433

    Düzce

    567.328

    789.961

    39,2

    222.633

    Mardin

    525.584

    781.480

    48,7

    255.896

    Niğde

    537.921

    778.991

    44,8

    241.070

    Rize

    520.333

    756.694

    45,4

    236.361

    Bilecik

    525.016

    697.159

    32,8

    172.143

    Karabük

    487.862

    694.215

    42,3

    206.353

    Karaman

    475.793

    683.937

    43,7

    208.144

    Kırşehir

    435.584

    600.558

    37,9

    164.974

    Nevşehir

    414.148

    594.632

    43,6

    180.484

    Burdur

    405.224

    574.610

    41,8

    169.386

    Batman

    373.583

    548.655

    46,9

    175.072

    Sinop

    384.751

    539.116

    40,1

    154.365

    Artvin

    369.956

    499.055

    34,9

    129.099

    Çankırı

    400.757

    495.102

    23,5

    94.345

    Erzincan

    328.184

    483.750

    47,4

    155.566

    Bartın

    358.002

    454.683

    27,0

    96.681

    Kars

    332.440

    438.293

    31,8

    105.853

    Bitlis

    275.576

    395.565

    43,5

    119.989

    Ağrı

    253.645

    364.874

    43,9

    111.229

    Şırnak

    228.024

    329.573

    44,5

    101.549

    Siirt

    224.182

    317.405

    41,6

    93.223

    Iğdır

    186.432

    289.587

    55,3

    103.155

    Hakkari

    226.942

    280.998

    23,8

    54.056

    Kilis

    163.417

    261.456

    60,0

    98.039

    Bingöl

    164.121

    237.930

    45,0

    73.809

    Tunceli

    187.075

    234.201

    25,2

    47.126

    Muş

    145.675

    228.233

    56,7

    82.558

    Gümüşhane

    143.673

    212.643

    48,0

    68.970

    Ardahan

    113.746

    147.477

    29,7

    33.731

    Bayburt

    70.843

    104.490

    47,5

    33.647

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    Haberler Ekonomi 9 ayda 80 milyar TL'lik artış! Konut kredilerinde 4 il öne çıktı