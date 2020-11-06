9 ayda 80 milyar TL'lik artış! Konut kredilerinde 4 il öne çıktı

Bankacılık sektörünün avantajlı faiz imkanı ve uygun ödeme koşulları, konut kredilerini tarihi yüksek seviyelerine taşırken, yılın 9 aylık döneminde kredi bakiyesi yaklaşık 80 milyar liralık artışla 280 milyar liraya dayandı. Konut kredilerinin yarısından fazlası da Türkiye'nin en büyük 4 ilinde kullanıldı. AA muhbirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgiye göre Türk bankacılık sektörünün eylül sonu itibarıyla kullandırdığı konut kredileri bakiyesi 277,3 milyar liraya yükseldi. Geçen yıl sonunda 199 milyar lira seviyesinde olan konut kredi bakiyesi, 9 aylık dönemde yaklaşık yüzde 40 artış gösterdi. Konut kredilerinin yarıdan fazlası İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da kullandırıldı. İstanbul yüzde 28,7'lik pay ve 79,7 milyar liralık kredi bakiyesi ile konut kredilerinde aslan payını aldı. İstanbul'u yüzde 12,1'lik oran ve 33,6 milyar liralık kredi ile Ankara, yüzde 7,8'lik pay ve 21,6 milyar liralık kredi ile İzmir, yüzde 3,9'luk pay ve 10,7 milyar liralık kredi ile Bursa takip etti. Böylece toplam konut kredilerinin yüzde 52,2'si olan 145,6 milyar liralık kısım Türkiye'nin en büyük 4 ilinde kullandırıldı. Konut kredi bakiyesinin en az olduğu il ise 104,5 milyon lira ile Bayburt oldu. Bu ili 147,5 milyon lira ile Ardahan, 212,6 milyon lira ile Gümüşhane, 228,2 milyon lira ile Muş ve 234,2 milyon lira ile Tunceli izledi. KREDİ ARTIŞI EN FAZLA KİLİS'TE

Konut kredi bakiyesinin 9 aylık dönemde en fazla artış gösterdiği il yüzde 60 ile Kilis oldu. Kilis'te eylül sonu itibarıyla kullanılan konut kredileri bakiyesi 261,5 milyon lira yükseldi. Kilis, yüzde 59,5 ile Elazığ, yüzde 58,7 ile Aksaray, yüzde 56,7 ile Muş ve yüzde 55,3 ile Iğdır takip etti. Aynı dönemde konut kredi bakiyesinde artışın en az olduğu ile yüzde 23,5 ile Çankırı oldu. Bu ili yüzde 23,8 ile Hakkari, yüzde 25,2 ile Tunceli, yüzde 27 ile Bartın ve yüzde 29,7 ile Ardahan izledi. KONUT KREDİ BAKİYESİ 1 MİLYARI AŞAN İL SAYISI 40'A YÜKSELDİ

Konut kredi bakiyesi 1 milyar lirayı aşan il sayısı geçen yıl sonunda 31 iken, bu yılın eylül sonunda bu sayı 40'a ulaştı. Kredi bakiyesi 1-2 milyar lira arasındaki il sayısı 19, 3-4 milyar lira arası olan il sayısı 12, 5-10 milyar lira arası olan il sayısı 5 ve 10 milyar lira üzeri olan il sayısı da 4 olarak kayıtlara geçti. Aralık 2019 ve Eylül 2020 itibarıyla illerin konut kredi bakiyeleri ve 9 aylık yüzde değişimleri ve farkları (Bin TL) şöyle: İl Aralık 2019 Konut kredisi Eylül 2020 Konut kredisi Yüzde Değişim 9 aylık fark İstanbul 58.317.397 79.653.220 36,6 21.335.823 Ankara 23.335.802 33.581.376 43,9 10.245.574 İzmir 15.319.324 21.632.232 41,2 6.312.908 Bursa 7.623.077 10.723.184 40,7 3.100.107 Antalya 6.702.576 8.824.876 31,7 2.122.300 Kocaeli 5.338.552 7.619.566 42,7 2.281.014 Adana 4.985.940 6.611.744 32,6 1.625.804 Mersin 4.364.789 6.046.997 38,5 1.682.208 Gaziantep 3.607.072 5.154.124 42,9 1.547.052 Manisa 3.564.743 4.725.010 32,5 1.160.267 Tekirdağ 3.424.611 4.665.424 36,2 1.240.813 Konya 3.135.550 4.545.723 45,0 1.410.173 Kayseri 2.846.325 4.137.830 45,4 1.291.505 Aydın 2.772.570 3.815.521 37,6 1.042.951 Eskişehir 2.654.443 3.659.710 37,9 1.005.267 Balıkesir 2.559.905 3.629.184 41,8 1.069.279 Denizli 2.601.719 3.542.523 36,2 940.804 Muğla 2.590.493 3.530.969 36,3 940.476 Hatay 2.303.115 3.198.382 38,9 895.267 Samsun 2.244.783 3.191.777 42,2 946.994 Diyarbakır 2.291.566 3.119.841 36,1 828.275 Sakarya 1.678.508 2.282.805 36,0 604.297 Şanlıurfa 1.378.898 1.947.733 41,3 568.835 Kahramanmaraş 1.438.141 1.906.951 32,6 468.810 Malatya 1.170.974 1.737.004 48,3 566.030 Ordu 1.169.532 1.714.043 46,6 544.511 Çanakkale 1.213.560 1.684.683 38,8 471.123 Trabzon 1.061.182 1.599.616 50,7 538.434 Sivas 1.067.326 1.535.708 43,9 468.382 Zonguldak 1.050.066 1.493.169 42,2 443.103 Afyonkarahisar 1.026.801 1.481.435 44,3 454.634 Erzurum 980.275 1.390.107 41,8 409.832 Çorum 984.664 1.361.821 38,3 377.157 Tokat 924.013 1.235.610 33,7 311.597 Edirne 837.812 1.230.560 46,9 392.748 Kırklareli 838.298 1.209.304 44,3 371.006 Elazığ 753.013 1.201.022 59,5 448.009 Kütahya 856.578 1.143.973 33,6 287.395 Van 696.608 1.080.200 55,1 383.592 Giresun 721.539 1.061.383 47,1 339.844 Isparta 666.768 973.456 46,0 306.688 Kastamonu 668.985 926.332 38,5 257.347 Bolu 696.200 917.780 31,8 221.580 Adıyaman 631.446 872.456 38,2 241.010 Amasya 656.212 866.417 32,0 210.205 Yalova 594.103 863.394 45,3 269.291 Uşak 617.862 856.153 38,6 238.291 Osmaniye 630.229 851.855 35,2 221.626 Aksaray 534.956 849.135 58,7 314.179 Kırıkkale 627.738 841.138 34,0 213.400 Yozgat 562.371 802.804 42,8 240.433 Düzce 567.328 789.961 39,2 222.633 Mardin 525.584 781.480 48,7 255.896 Niğde 537.921 778.991 44,8 241.070 Rize 520.333 756.694 45,4 236.361 Bilecik 525.016 697.159 32,8 172.143 Karabük 487.862 694.215 42,3 206.353 Karaman 475.793 683.937 43,7 208.144 Kırşehir 435.584 600.558 37,9 164.974 Nevşehir 414.148 594.632 43,6 180.484 Burdur 405.224 574.610 41,8 169.386 Batman 373.583 548.655 46,9 175.072 Sinop 384.751 539.116 40,1 154.365 Artvin 369.956 499.055 34,9 129.099 Çankırı 400.757 495.102 23,5 94.345 Erzincan 328.184 483.750 47,4 155.566 Bartın 358.002 454.683 27,0 96.681 Kars 332.440 438.293 31,8 105.853 Bitlis 275.576 395.565 43,5 119.989 Ağrı 253.645 364.874 43,9 111.229 Şırnak 228.024 329.573 44,5 101.549 Siirt 224.182 317.405 41,6 93.223 Iğdır 186.432 289.587 55,3 103.155 Hakkari 226.942 280.998 23,8 54.056 Kilis 163.417 261.456 60,0 98.039 Bingöl 164.121 237.930 45,0 73.809 Tunceli 187.075 234.201 25,2 47.126 Muş 145.675 228.233 56,7 82.558 Gümüşhane 143.673 212.643 48,0 68.970 Ardahan 113.746 147.477 29,7 33.731 Bayburt 70.843 104.490 47,5 33.647