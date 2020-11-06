SON DAKİKA: Bakan Varank: Üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz

Dünya ekonomisi salgınla ivme kaybederken, Türkiye'nin, vizyoner projeler ve yeni yatırımlarla bu süreçte emsallerinden ayrıştığını ifade eden Varank, şöyle devam etti:

"Bakın sadece son 6 ayda, bizzat benim katıldığım programlarda hangi yatırımlar hayata geçti, kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Salgın döneminin en kritik ihtiyaçlarından olan yoğun bakım solunum cihazımızı rekor sürede seri üretim bandından indirdik. Türkiye'nin Otomobili Fabrikası'nın temellerini Gemlik'te attık. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'mızın, makine sektöründeki 10 projesine destek vermeye başladık. Bu sayede makine alanında dışa bağımlılığımızı azaltacak yaklaşık 1 milyar liralık sabit yatırımın önünü açtık."

"DIŞARIDAN BAKIP DA 'TERZİHANE AÇTILAR' DEMESİNLER"

Varank, Gebze'de, Bursa'da, Malatya'da, Erzurum'da ve Diyarbakır'da fabrikalar açtıklarını, yeni merkezlerin ve projelerin temellerini attıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hele bir Gaziantep tecrübemiz var ki; bu konuya değinmeden olmaz. Biliyorsunuz bu sene Teknofest'i Gaziantep'te düzenledik. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, son dönemde üretime başlayan 300 fabrikanın resmi açılışını yaptık. Sadece Gaziantep değil, Türkiye ekonomisi açısından bu büyük ve önemli tören öylesine dikkat çekti ki muhalefet partileri bu törene nasıl saldıracağını bilemedi. Açtığımız, yüzlerce binlerce vatandaşımıza istihdam sağlayan devasa tesislere lokanta, eczane ve market dediler. Biz bu tesislerin ne olduğunu kendilerine tek tek gösterdik. Bugün de devasa bir fabrikanın açılışını yapıyoruz. Bu töreni içeride yaptık neden; dışarıdan bakıp da 'terzihane açtılar' demesinler diye bu muhteşem fabrikayı içeride açıyoruz. Çünkü şunu anlayamıyorlar; burada Gülsan Holding var. Biraz önce sordum 'siz ne zaman iş hayatına atıldınız' diye. '1940'lı yıllarda iş hayatına başladık' dediler. Sadece Antep'te 5 fabrikaları var. Bugün yeni fabrikayı Tekirdağ'da açıyorlar. Yani muhalefet bir firmanın birden fazla fabrikasının olabileceğini akıl dahi edemiyor."

Gaziantepli Gülsan Holding'in Gaziantep dışındaki ilk fabrikasının resmi açılışını gerçekleştirmenin de kendilerine nasip olduğunu ifade eden Varank, MAV Elyaf Fabrikası için 95 milyon avroluk yatırım yapıldığını ve şu anda 140 kişinin istihdam edildiğini dile getirdi.

