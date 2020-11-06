Milyonlarca çalışan için merakla beklenen haber geldi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaptığı son dakika açıklamasında "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." ifadelerine yer verdi.



Bakan Selçuk, "SGK'nin 2002'de %71 olan gelirlerin giderleri karşılama oranının yıl sonunda %84 olmasını bekliyoruz" dedi.