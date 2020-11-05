SON DAKİKA: Sosyal medya düzenlemesi sonrası flaş karar: Rus teknoloji şirketi temsilcilik açıyor

Dünyanın çeşitli ülkelerinde temsilcisi bulunan ve ofisler açan sosyal ağların Türkiye'de temsilcilik açmamaları üzerine ilk cezalar geldi. Temmuz ayında Meclis'ten geçen 7253 sayılı Sosyal Medya Yasası gereği şirketlerin Türkiye'ye temsilci atamaları gerekiyordu. Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve TikTok gibi şirketler Türkiye'de henüz temsilci atamadı.











SOSYAL MEDYA ŞİRKETİNE REKLAM VERMEK YASAKLANACAK

Bu nedenle beş aşamalı yaptırım planının ilk aşaması devreye alındı ve şirketlere 10 milyon TL ceza kesildi. Firmalar 30 gün içinde temsilci atamazsa ödeyecekleri ceza 30 milyon TL'ye ulaşacak. İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülük de uygulanmazsa sosyal medya şirketine reklam vermek yasaklanacak.













Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.