



İZMİR'DE BAKANLIK 237 MİLYON TL KİRA YARDIMI YAPTI

Depremin ardından dikkatler ise İzmir'de devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına çevrildi. İzmir'de bugüne kadar bakanlık toplam 237 milyon TL kira yardımı yaptı. En çok kira yardımının yapıldığı ilçeler; Karşıyaka, Buca, Karabağlar, Bayraklı, Bornova ve Konak oldu. Bakanlık Karşıyaka'da 76 milyon 274 bin, Buca'da 45 milyon 656 bin, Karabağlarda 19 milyon, Bayraklı'da 15 milyon 944 bin, Bornova'da 13 milyon 304 bin ve Konak'ta 10 milyon 683 milyon kira yardımı yaptı.