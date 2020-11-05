Yılın sonuna doğru geldiğimiz şu günlerde 12 milyonu aşkın emeklinin gözü yeni gelecek zamlara çevrildi. 4 aylık yüzde 4.62 çıkan enflasyon ile en düşük emekli aylığı esnafta bin 973, 2000 öncesi emekli olan SSK'lılarda 2 bin 336, memurda 2 bin 916 liraya çıktı. Geriye 2 veri kaldı. Peki, emekli maaşına yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar... Enflasyon rakamlarına göre, 2020 emekli maaş zammı bu doğrultuda şekil almaya başlıyor. Peki 2020 en düşük ve en yüksek emekli maaşı kaç TL olacak?