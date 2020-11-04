Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emeklilik bekleyenlere büyük müjde! SGK, sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatlarına devam edemeyecek durumda olan çalışanlara emeklilik hakkı konusunda büyük bir kolaylık sağlıyor. Milyonlarca çalışan emeklilik hayali kurarak iş yaşantısına devam ediyor. Ancak emekli olabilmek için belirli bir yıl, prim ve yaş gibi şartlar bulunuyor. Bazı durumlarda ise bu şartlar esnetilerek erken emeklilik imkanı tanınıyor. Kimler erken emeklilik hakkını kazanabilir? Erken emeklilik için geçerli olan hastalıklar nelerdir? İşte erken emeklilik için merak edilen tüm ayrıntılar… Yaş şartı olmadan sağlık sorunları nedeniyle erken emekli olmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken bazı şartlar bulunuyor. Bu şartların başında iş gücü kaybı oranı, malulen emeklilik için gerekli prim gününün tamamlanmış olması ve diğer koşullar.
2020 ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?
Sosyal güvenlik mevzuatına göre ilk kez sigortalı olunan tarihten sonra çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanınıyor. Erken emeklilik için uyulması gereken şartlar belirtilmiştir:
En az 10 yıl sigortalı olmak,
En az 1800 prim gününün yatırılmış olması,
Sağlık Kurulu'ndan erken emeklilik başvurusu yapan kişinin en az yüzde 60 ve üzerinde iş gücü kaybının olduğunun tespit edilmesi,
4A kapsamında çalışanların işten ayrılmış olması,
4B kapsamında çalışanların ticari faaliyetlerine son vermiş ve herhangi bir prim borcunun bulunmaması,
4C kapsamında çalışanların görevden ayrılmış olması
2020 YILINDA ERKEN EMEKLİ OLMAK İÇİN GEÇERLİ HASTALIKLAR NELERDİR?
Erken emekli olmak isteyenlerin yasa kapsamında ve sağlık raporuyla kanıtlanan hastalıklardan en az bir tanesine sahip olması gerekir. Erken emeklilik için geçerli olan hastalıklar belirlenmiştir:
Kanser (Baş ve boyunun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, lösemi, multipl myelom, tükrük bezleri, tiroid bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis kanserleri)
Epilepsi
Demans
Beyin tümörleri
Parkinson sendromu
Serebral palsi
Multiple Skleroz (MS)
Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı)
Şizofreni
Bipolar bozukluk
Görme azlığı
Retina kanamaları
Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı
Anemi
Kol, bacak gibi organ kaybı
Behçet hastalığı
Gastrointestinal kanamalar
Karaciğer sirozu
Karaciğer nakli
Kalp yetmezliği
Kalp kapak hastalıkları
Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları
Solunum sistemi hastalıkları
Kalp nakli
Böbrek nakli
Akciğer nakli
Tüberküloz
AIDS
MALULEN EMEKLİLİĞE NEDEN OLAN PSİKİYATRİ HASTALIKLARI
IQ Düşüklüğü, şizofreni ve alt tipleri, şizoafektif bozukluk, sanrısal bozukluklar, atipik veya başka türlü sınıflandırılamayan psikozlar, bipolar bozukluk, beyin hasarı, beyin işlev bozukluğuna bağlı davranış bozuklukları, psikotik özellikli kronik obsesif kompulsif bozukluk, kronik travma sonrası stres bozukluğu ve komorbiditesi, beyin hasarı, beyin işlev bozukluğu ve bedensel hastalıklara bağlı ruhsal bozukluklar, Yaygın gelişimsel bozukluklar.
YAŞ ŞARTI OLMADAN ERKEN EMEKLİLİK
Yaş şartı olmadan sağlık sorunları nedeniyle erken emekli olmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken bazı şartlar bulunuyor. Bu şartların başında iş gücü kaybı oranı, malulen emeklilik için gerekli prim gününün tamamlanmış olması ve diğer koşullar.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun mevzuatında yer alan bu koşullar şunlar;
* Malulen emeklilik talep edilecek sağlık sorununun iş hayatına başladıktan sonra ortaya çıkmış olması.
* Malulen emekliye ayrılacak olan kişinin ister 4A (SSK) ister 4B (Bağ-Kur) ister de 4C (Emekli Sandığı) kapsamında olduğu fark etmeksizin sigortalı çalışmaya başlamasının ardından 10 yıl geçmesi gerekmektedir. 10 yıllık bu çalışma süresi boyunca çalışanın en az 1800 günlük bir prim ödemesi ve hizmet süresi olmalıdır.
* Söz konusu sağlık sorununun çalışma gücünün yüzde 60 oranında azalmasına neden olması.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ 01.01.1966 doğum tarihim, SSK giriş 01.01.1994, 5425 gün primim var. Hayati D.
İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Tek eksiğiniz prim gün sayınız. Askerlik yaptıysanız 250 gün borçlanıp ödeyerek hemen emekli olabilirsiniz. Askerlik yoksa 250 gün daha prim ödeyip 5675 gün tamamlanınca emekli olabilirsiniz.
■ 06.07.1976 doğumluyum, SSK giriş 01.01.1994. Aydın E.
İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 5675 prim günü tamamlamanız halinde 54 yaşınızın dolacağı 06.07.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlanma yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.
■ SSK giriş 05.04.2002, doğum tarihim 17.08.1980, prim 4950 gün. Ahmet S.
İşe başlangıcınıza göre 60 yaş ve 7000 günden tam, 25 yıl, 60 yaş ve 4500 prim günden kısmi (yaştan) emeklilik şartlarına tabisiniz. 60 yaşından önce emekli olamıyorsunuz.
Bundan sonra hiç prim ödemeseniz de 60 yaşınızın dolacağı 17.08.2040 tarihinde emekli olabilirsiniz.
■ İşe başlama tarihim. 03.09.2004, 28.06.1979 doğumluyum. 2700 gün primim var. 2007 ve 2010 tarihli doğumlarım var. Ayla Y.
İşe başlangıcınıza göre 58 yaş ve 7000 günden tam, 25 yıl, 58 yaş ve 4500 prim günden kısmi (yaştan) emeklilik şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için en az 4500 gün prim ödemeniz ve 58 yaşınızın dolacağı 28.06.2037 tarihini beklemeniz gerekmektedir. Çocuklarınızın doğum tarihlerinden itibaren iki yıl içerisinde prim ödenmemişse her çocuğa iki yıl, iki çocuğa toplamda 4 yıllık (1440 gün eder) borçlanıp ödeyebilirsiniz.
■ 01.01.2009 işe girişliyim. Ne zaman emekli olabilirim? S.T.
İşe başlangıcınıza göre 60 yaş ve 7200 günden tam, 25 yıl, 63 yaş ve 4700 prim günden kısmi (yaştan) emeklilik şartlarına tabisiniz.