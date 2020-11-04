Son dakika: Ekim ayı nakdi ücret desteği ödeme tarihi belli oldu

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.