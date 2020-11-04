Ödemeler başlıyor! Çiğ süt desteği nasıl alınır? Çiğ süt desteği ne zaman yatacak?

ÇİĞ SÜT PARASI NASIL ALINIR?

Hayvancılık yapanlara verilen süt parası hibe desteğinden yararlanmak için başlangıçta bir dilekçe ile üye olunan üretici örgüte başvuru yapılması gereklidir. Bunun yanı sıra çiğ sütün satışının yapıldığına dair satış belgesinin mevcut örgüte sunulması gereklidir. Satış belgesinin aslının sunulması gerekli olup fotokopi ya da diğer bir kopyası kabul görmeyecektir.

Süt parası desteğinden yararlanmak için bir diğer hususta Bakanlık Süt Kayıt Sistemine kayıt olmak olacaktır. Üretimin gerçekleştiği il ve ilçelerde kayıt işlemi gerçekleşmektedir.

Yetiştiricilerin üyesi oldukları örgütlerin sisteme veri girişi yapmak için yetkisi bulunuyor. Örgütlerin girişini yaptığı bu veriler kayıt altına alınır ve icmal listeleri oluşturulmaktadır. İcmal listeleri il ve ilçe müdürlüklerine iletilir. Gönderilmesinin ardından Bakanlık tarafından duyurulan başvuru tarihlerinde destekten faydalanacak olan kişiler adına yetkili kişiler başvuru yapacaktır.