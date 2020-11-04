Ödemeler başlıyor! Çiğ süt desteği nasıl alınır? Çiğ süt desteği ne zaman yatacak?

Çiğ süt desteği ne zaman yatacak? Çiğ süt desteği nasıl alınır? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiğ süt desteği ödemelerinin ne zaman başlayacağını duyurdu. Tarım ve hayvancılık desteği alan vatandaşlar çiğ süt desteği ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Peki çiğ süt desteği nasıl alınır?
ÇİĞ SÜT DESTEĞİ YATTI MI?
Tarım ve Orman Bakanlığı, "Çiğ süt desteği kapsamında üreticilere 607 milyon liralık ödeme bugün saat 18.00 itibarıyla başlayacak" açıklamasını yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılı Temmuz-Ağustos aylarına ilişkin, çiğ süt desteği ödemeleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, "Geçtiğimiz günlerde temmuz, ağustos ve eylül aylarına ait çiğ süt desteğini 40 kuruş olarak ödeyeceğimizi kamuoyuna açıklamıştık. Bu kapsamda ilk etapta 246 bin 649 üreticimizin; işlemleri tamamlanan temmuz ve ağustos aylarına ait 1 milyon 629 bin ton çiğ sütü için 607 milyon TL destek ödemesini, bugün saat 18.00'den itibaren yapacağız. Eylül ayında üretilen çiğ süte ait çalışmalar ise halen devam etmekte olup; işlemlerin tamamlanmasının ardından bu aya ait desteği de ödeyeceğiz" dedi.
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ÇİĞ SÜT PARASI NASIL ALINIR?
Hayvancılık yapanlara verilen süt parası hibe desteğinden yararlanmak için başlangıçta bir dilekçe ile üye olunan üretici örgüte başvuru yapılması gereklidir. Bunun yanı sıra çiğ sütün satışının yapıldığına dair satış belgesinin mevcut örgüte sunulması gereklidir. Satış belgesinin aslının sunulması gerekli olup fotokopi ya da diğer bir kopyası kabul görmeyecektir.
Süt parası desteğinden yararlanmak için bir diğer hususta Bakanlık Süt Kayıt Sistemine kayıt olmak olacaktır. Üretimin gerçekleştiği il ve ilçelerde kayıt işlemi gerçekleşmektedir.
Yetiştiricilerin üyesi oldukları örgütlerin sisteme veri girişi yapmak için yetkisi bulunuyor. Örgütlerin girişini yaptığı bu veriler kayıt altına alınır ve icmal listeleri oluşturulmaktadır. İcmal listeleri il ve ilçe müdürlüklerine iletilir. Gönderilmesinin ardından Bakanlık tarafından duyurulan başvuru tarihlerinde destekten faydalanacak olan kişiler adına yetkili kişiler başvuru yapacaktır.
SÜT PARASI NE KADAR?
Çiğ süt desteği kapsamında yapılan ödemelere ilişkin kaynak, Bakanlık tarafından hayvancılık desteklemesi adına ayrılan bütçeden karşılanmaktadır. Ödenecek tutarlar Bakanlık tarafından belirlenmekte olup ödemeler Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Destekleme kapsamında şu ödemeler yapılmıştır;
Sıcak süt ödemesi; 3 kuruştan, 5 kuruşa,
Soğuk süt için yapılan ödemeler; 6 kuruştan 10 kuruşa,
Örgütler tarafından pazarlaması yapılan soğuk süt ise 7 kuruştan, 12 kuruşa çıkartılmıştır.