Nakdi ücret desteği ödemelerinin ne zaman hesaplarda olacağı destekten faydalanan vatandaşlar tarafından merakla ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşının hesaplarda olacağı tarihi açıkladı. Ancak nakdi ücret desteği ödemesi hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Peki, Nakdi ücret desteği ödemesi ne zaman yapılacak? Ekim ayı ücretsiz izin desteği ödeme tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Nakdi ücret desteği ödemesinin ne zaman hesaplarda olacağı henüz belli olmadı. Geçtiğimiz ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8-9 Ekim'de yapılacağını bildirmişti. Konu hakkında resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.