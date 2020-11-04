Fed'in eylül ayı açıklamasında bankanın piyasanın işleyişini sorunsuz bir şekilde sürdürmek ve uyumlu finansal koşulların geliştirilmesine yardımcı olmak için en azından mevcut hızda hazine tahvilleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını artıracağı böylece hane halkına ve işletmelere kredi akışını destekleyeceği kaydedilmişti.

Fed, eylül toplantısında 2023 yılına kadar faiz oranlarında değişikliğe gidilmesinin beklenmediğine dikkati çekmişti.