Ticaret Bakanlığı yüzlerce araç e-ihale yöntemiyle satışa sunuyor. İhalelere katılmak için www.eihale.gov.tr adresine girip ücretsiz olarak üye olunabiliyor. İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir. İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var. İhale sonucunda piyasa fiyatının altında elde edilen otomobiller gerekli işlemlerin yapılmasının ardından trafiğe çıkarılıyor. İhale üzerinden satılan araçlar arasında ünlü markalar da yer alıyor daha standart araçlar da yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde e-ihale üzerinden satılacak araçlar açıklandığında, listenin biraz daha zenginleştiğini görmüş olduk.
İşte ihalede satılan araçlar
Hummer
İhale başlangıç tutarı: 300 bin lira
Lincoln Limuzin
İhale başlangıç tutarı: 300 bin lira
Mercedes C220 CDI
İhale başlangıç tutarı: 150 bin lira
Peugeot 407 SW
İhale başlangıç tutarı: 60 bin lira
Audi A4
İhale başlangıç tutarı: 82 bin 500 lira
Opel Vectra
İhale başlangıç tutarı: 16 bin 875 lira
Peugeot Partner
İhale başlangıç tutarı: 12 bin lira
E-İHALE NEDİR?
Ticaret Bakanlığı yüzlerce araç e-ihale yöntemiyle satışa sunuyor. İhalelere katılmak için www.eihale.gov.tr adresine girip ücretsiz olarak üye olunabiliyor. İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir. İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor.
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