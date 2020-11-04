Ticaret Bakanlığı yüzlerce araç e-ihale yöntemiyle satışa sunuyor. İhalelere katılmak için www.eihale.gov.tr adresine girip ücretsiz olarak üye olunabiliyor. İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir. İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var. İhale sonucunda piyasa fiyatının altında elde edilen otomobiller gerekli işlemlerin yapılmasının ardından trafiğe çıkarılıyor. İhale üzerinden satılan araçlar arasında ünlü markalar da yer alıyor daha standart araçlar da yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde e-ihale üzerinden satılacak araçlar açıklandığında, listenin biraz daha zenginleştiğini görmüş olduk.