Biz bize yeteriz kampanyası ile ihtiyaç sahiplerine 1000 TL nakit desteği var mı? Bin TL başvurusu buradan yapılıyor!

Biz bize yeteriz kampanyası ile ihtiyaç sahiplerine 1000 TL nakit desteği var mı? Sorusu vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi destekleri altında 1000 TL sosyal destek parası ödemesi yapılmaya başlanmıştı. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara tahsis edilen pandemi sosyal destek ödemeleri, 1000 TL olarak hesaplara yatırılacak. Sosyal yardım başvuru sorgulama e Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. E devlet sistemine giriş yaparak hesabınıza sosyal yardım yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz. Peki, sosyal yardım desteği sorgulama nasıl yapılır?
İhtiyaç Sahibi Asker Ailelerine Destek
Yapılan sosyal yardımların detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine 2 aylık periyotlarla destek verdiklerini belirterek, yaklaşık 32 bin ihtiyaç sahibinin hesabına 25,8 milyon TL yatıracaklarını söyledi.
89 Bin İhtiyaç Sahibi Kadına 57,2 Milyon TL Destek
Bakan Selçuk, eşi vefat eden yardıma muhtaç kadınların da yanında olduklarını ifade ederek, "90 bin ihtiyaç sahibi kadınımıza toplam 57,2 milyon TL destek sağlayacağız" diye konuştu.
İhtiyaç Sahibi Öksüz ve Yetimler İçin 12 Milyon TL Ödeme
Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için destekte bulunduklarını belirten Bakan Selçuk, bu kapsamda 41 bin kişinin hesabına toplam 12 milyon TL yatıracaklarını kaydetti.
Kronik Rahatsızlığı Olan 2 Bin İhtiyaç Sahibine 3,2 Milyon TL Yardım
Selçuk, ayrıca, kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarının altını çizerek, 2 bin ihtiyaç sahibine 3,2 milyon TL destekte bulunacağız" şeklide konuştu.
Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerini 25 Ekim 2020 itibarıyla, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Nakdi Yardım, Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Nakdi Yardım, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım ile Öksüz ve Yetim Yardım ödemelerinin de 24-28 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.
1000 TL PANDEMİ YARDIMI 4. FAZ BAŞVURUSU OLACAK MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvurular e devlet üzerinden kabul edilirken Bakan Selçuk 4. faz başvuruları kabul etmek yerine 3. faz başvuru ekranını herkese açtıklarını belirterek yeni başvuru şartlarını duyurdu. Buna göre 1000 TL pandemi yardım parası almak isteyen kişiler;
Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında daha önce dağıtılan Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen bin liralık nakdi destekten faydalanmayan,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar kategorisine girmeyen,
SGK'dan aylık düzenli maaş alan emekliler,
İŞKUR kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR işsizlik maaşı alan kişiler haricinde kalan herkes 1000 TL Pandemi yardımı başvurusu yapma hakkına sahip olacak.
E DEVLET BAŞVURU LİNKİ
Yardım parası almak isteyenler için başvurular hafta sonuna özel olarak herkese açılmış durumda. Cumartesi ve Pazar günü kimlik numarasına bakılmaksızın herkes e devlet üzerinden sosyal yardım başvurusu yapabiliyor.
https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu
BİZ BİZE YETERİZ KAMPANYASINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Biz Bize Yeteriz kampanyası için alınacak olan başvurular e-Devlet kapısı üstünden yapılmaktadır. //www.turkiye.gov.tr/aspb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru sayfasına girerek e-Devlet giriş bölümünden nakdi destek ödemesi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile, Çalışma veSosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 1.000 TL Pandemi Sosyal Destek ödemesini almak isteyen vatandaşlar e-devlet üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru ekranına ait linki haberimizin sonunda bulabilirsiniz. Bu ekrana giriş yapan vatandaşlardan bir form doldurmaları isteniyor. Bu formda TC Kimlik numarası, ikamet adresi, medeni durumu, çocuk sayısı, aylık kira gideri, aylık fatura tutarları, çalışma durumu, aylık gelir, hanede yaşayan kişi sayısı, toplam hane geliri, banka hesap bilgilerinin bildirilmesi gerekiyor. Bu bilgiler doldurulduktan sonra "devam et" butonu tıklanıyor. Açılan sayfada verilen bilgiler son defa kontrol ediliyor ve ardından işlem tamamlanıyor.
SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI HANGİ GÜN YAPILIYOR?
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.