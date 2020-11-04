Milyonlarca otomobil sahibi 2021 motorlu taşıtlar vergisi zammını bekliyor. ! 1300, 1600, 1800, 2000 cc MTV ücretleri oldukça merak ediliyor.

Her yıl olduğu gibi bu senede Kasım ayında vergi, ceza ve harçların bir sonraki yıl ne kadar zamlanacağı netlik kazandı. TÜİK'in dün açıkladığı ÜFE 12 aylık ortalamasına göre 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren harç ve cezalar eğer değiştirilmezse yüzde 9.11 olarak uygulanacak. 1-3 yaş aralığında ve fakat motor hacmi 1.3 litre ile 1.6 litre arasında kalan ve vergisiz fiyatı 56 bin 519 lirayı aşmayan otomobillerin sahipleri yeni yılda 1,831 TL yıllık MTV ödeyecek. Peki 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar?