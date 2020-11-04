Milyonlarca otomobil sahibi 2021 motorlu taşıtlar vergisi zammını bekliyor. ! 1300, 1600, 1800, 2000 cc MTV ücretleri oldukça merak ediliyor.
Her yıl olduğu gibi bu senede Kasım ayında vergi, ceza ve harçların bir sonraki yıl ne kadar zamlanacağı netlik kazandı. TÜİK'in dün açıkladığı ÜFE 12 aylık ortalamasına göre 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren harç ve cezalar eğer değiştirilmezse yüzde 9.11 olarak uygulanacak. 1-3 yaş aralığında ve fakat motor hacmi 1.3 litre ile 1.6 litre arasında kalan ve vergisiz fiyatı 56 bin 519 lirayı aşmayan otomobillerin sahipleri yeni yılda 1,831 TL yıllık MTV ödeyecek. Peki 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar?
2021 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) ZAMMI NE KADAR?
Her yıl olduğu gibi bu senede Kasım ayında vergi, ceza ve harçların bir sonraki yıl ne kadar zamlanacağı netlik kazandı. TÜİK'in dün açıkladığı ÜFE 12 aylık ortalamasına göre 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren harç ve cezalar eğer değiştirilmezse yüzde 9.11 olarak uygulanacak.
1.300 cc motorlu taşıtlar vergisi (MTV) 964 liradan bin 52 liraya,
1.301-1.600 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) bin 679 liradan bin 832 liraya,
1.601-1.800 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) 2 bin 965 liradan 3 bin 235 liraya,
1.801-2.000 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) 4 bin 670 liradan 5 bin 95 lira
2021 MTV ZAMMI AÇIKLANDI!
Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki taksitte ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisine yüzde 9.11 oranında zam gelecek.
1-3 yaş aralığında ve fakat motor hacmi 1.3 litre ile 1.6 litre arasında kalan ve vergisiz fiyatı 56 bin 519 lirayı aşmayan otomobillerin sahipleri yeni yılda 1,831 TL yıllık MTV ödeyecek.
Türkiye'de en çok satılan araç gruplarının MTV değişimlerine bakıldığında, 2018 yılında sonra trafiğe çıkan araçlarda motor hacmi 1.3 litrenin altında kalanlar ve vergisiz fiyatı 56,519 bin TL'nin altında olanlar artık 1,051TL yıllık MTV ödeyecek.
MTV HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin hesaplanmasında aracın türü, yaşı ve motor hacmi önem taşıyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi, otomobil ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre, otobüslerin yaşı ve oturma kapasitesine göre belirleniyor. Kamyon ve kamyonetlerde ise aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurularak MTV tutarı hesaplanıyor. Bu bilgiler ışığında ilk 6 ayda ve ikinci 6 ayda ödenecek tutar bilgisine ulaşabilirsiniz.
MTV BORCU SORGULAMA
MTV ödemesi yapabilmek için önce sorgulama yapmalısınız.
Borcunuzu 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeyebilirsiniz.
Geçmiş yıllar da dahil bu sayfadan sorguladığınız tüm borçlarınızı ödeyebilirsiniz.
Yabancı plakaya ilişkin ödeme yapabilmek için, 'Yabancı plaka ile sorgulama yapmak istiyorum' kutucuğunu işaretleyiniz.
*T.C. kimlik numarası ve ya vergi kimlik numarası bilgilerinden birini girmelisiniz.
** Plakanızı bitişik girmelisiniz.(Örneğin: 06JJJ06 gibi.)
*** Özel Plaka: Şirket ismi, kişi ismi vb. isimlerin yazılı olduğu plakalardır.(Örneğin: 06 ŞAHİNLER A.Ş. 009 gibi.)