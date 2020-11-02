1000 TL sosyal yardım parası dönemsel muhtaçlık kriteri ile ilgili önemli bir açıklama yapılmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5 nakdi sosyal destek programıyla ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 99 milyon TL ödeme yapılacağını belirtmişti. Bakan Selçuk, muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara, kronik rahatsızlığı olanlara ve öksüz/yetimlere yönelik yapılan sosyal yardım ödemelerinin başladığını söylemişti. Bakan Selçuk, eşi vefat eden yardıma muhtaç kadınların da yanında olduklarını ifade ederek, "90 bin ihtiyaç sahibi kadınımıza toplam 57,2 milyon TL destek sağlayacağız" diye konuştu. İşte 1000 TL sosyal yardım parası dönemsel muhtaçlık kriteri başvuru şartları ve detaylar
İhtiyaç Sahibi Asker Ailelerine Destek
Yapılan sosyal yardımların detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine 2 aylık periyotlarla destek verdiklerini belirterek, yaklaşık 32 bin ihtiyaç sahibinin hesabına 25,8 milyon TL yatıracaklarını söyledi.
89 Bin İhtiyaç Sahibi Kadına 57,2 Milyon TL Destek
Bakan Selçuk, eşi vefat eden yardıma muhtaç kadınların da yanında olduklarını ifade ederek, "90 bin ihtiyaç sahibi kadınımıza toplam 57,2 milyon TL destek sağlayacağız" diye konuştu.
İhtiyaç Sahibi Öksüz ve Yetimler İçin 12 Milyon TL Ödeme
Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için destekte bulunduklarını belirten Bakan Selçuk, bu kapsamda 41 bin kişinin hesabına toplam 12 milyon TL yatıracaklarını kaydetti.
1000 TL YARDIMDA DÖNEMSEL MUHTAÇLIK KRİTERİ
Bakan Selçuk, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımların yanı sıra salgın dolayısıyla "dönemsel muhtaçlık" kriterleri taşıyan kişilere de yardımda bulunduklarını belirtti. Selçuk, aktarılan kaynakla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mali imkanlarını güçlendirerek, vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt verdiklerini söyledi. Vakıflara gönderilen periyodik paylar hesaplanırken il ve ilçe nüfusu, aktif hane dosyası gibi göstergeler kullanılıyor.
KİMLER 1000 LİRA NAKDİ DESTEĞE BAŞVURABİLİR?
Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilecek.
Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.
BAŞVURULARDA HANGİ YOL İZLENECEK?
e-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların T.C. kimlik numarası dikkate alınacak.
Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar pazartesi, "2" olanlar salı, "4" olanlar çarşamba, "6" olanlar perşembe ve "8" olanlar cuma günü başvuruda bulunacak.
Cumartesi ve pazar günleri ise başvurular, T.C. kimlik numarası ile ilgili sınırlama olmaksızın yapılabilecek.
SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI HANGİ GÜN YAPILIYOR?
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.
SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.
Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.
Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.
Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI
1000 TL'lik sosyal yardım parası başvuruları değerlendirmelerin ardından ödemeler devam ediyor. Sosyal yardım ile ilgili sorgulamaları aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.
Pandemi yardımı başvurusu yapan ve başvuru kabul edilen kişiler için ödeme hesaplara otomatik olarak yatırıldığı için başvuru yapmayan kişilerin dahi durumlarının tespit edilmesi halinde hesaplarına para yatırılmış olma ihtimali bulunuyor.
Böyle bir ödeme olup olmadığının sorgulanması için bu nedenle adınıza e devlet şifreniz ile yatırılmış olan bir sosyal yardım parası olup olmadığını sorgulamanız gerekiyor. E devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra adınıza bir ödeme bulunuyorsa buradan görüntüleyebiliyor, banka hesabı girerek hesabınıza aktarılmasını sağlayabiliyor ya da PTT şubeleri üzerinden kimliğiniz ile çekebiliyorsunuz.
Daha önce pandemi yardımı almayan kişiler de kimlik numarasının son rakamlarına göre aynı ekran üzerinden pandemi para yardımı başvurusu yapabiliyor.
1000 TL YARDIM BAŞVURUSU E-DEVLET EKRANI