Ülkemizde bol bol var! Ayda 5000 bin lira kazanıyorlar! Sizde toplayıp hemen para kazanabilirsiniz



Defne Yaprağı (Laurus nobilis) Nedir?

Gerek alternatif tıptı gerekse türk mutfağında çok sık kullanılan defne yaprağında; çinko, potasyum, kalsiyum, magnezyum, selenyum, manganez, bakır gibi çok önemli mineraller bulunur.

Yapraklarındaki doğal kendine has kokusu, ağaç gövdesinin alt kısmının gri renk, üst kısmının ise yeşil renkte olması farklı bir ağaç olduğunu göstermektedir. Defne yapraklarının maalesef en büyük düşmanı ise bir böcek türü olan bitlerdir.

Günümüzde defne yaprağını yemeklerde çok sık kullanılmaktadır. Defne yaprağı şerbet yapımında, salçaya aroma katması için de kullanılmaktadır. Diğer taraftan temizlik ürünlerinin ham maddesi konumunda olan defne yaprağından kozmetik alanında da özellikle parfüm yapımında kullanıldığını kullanılmaktadır.

Dört mevsim yeşil kalabilen ender ağaçlardan biri olan defneyi evlerde süs bitkisi olarak, yaprağının antioksidan, antikonvulsant, antienflamatuar, analjezik özelliklere sahip olması ile daha bir çok alanda kullanılmaya devam edecektir. Defne yaprağı sabun, el kremi ve şampuan gibi kişisel bakım ürünlerinin artık ham maddesi durumundadır. Çok eski çağlarda defne yaprağı ölümsüzlük iksiri olarak görülürmüş. Kim bilir belki de bu sebeple defne yaprağını herşeye gönül rahatlığıyla kullanabiliyoruz..