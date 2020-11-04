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    • Ekonomi
    • 04.11.2020 16:25
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    • 04.11.2020 16:25
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    Araç sahipleri dikkat! Benzin ve na zam

    Son günlerde petrol ve döviz piyasalarındaki dalgalanmanın etkisiyle birlikte benzin ve na bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

    Araç sahipleri dikkat! Gece yarısından sonra geçerli

    Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 17, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi.

    AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,63 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,80 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,58 liradan 6,75 liraya, İzmir'de 6,65 liradan 6,82 liraya yükselecek.

    Ankara'da ortalama 6,07 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,23 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,02 liradan 6,18 liraya, İzmir'de 6,10 liradan 6,26 liraya yükselecek.

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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    Haberler Ekonomi Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorin fiyatlarına zam